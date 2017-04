ANNONSE

Den kom etter 19 minutter i første serierunde søndag. – Det er litt variabelt hvor lang tid det tar med en sånn skade, men det er i hvert fall noen uker, sier Haugesunds klubblege Ørjan Sørhus til eurosport.no.

- Heldig



Haraldseid bruker nå krykker. Han skal ha en MR-undersøkelse når hevelsen har gått ned.

- Han er uansett heldig. Hadde foten stått fast, kunne den knekt rett av, sier Sørhus.

Marcus Pedersen skulle hatt rødt kort for taklingen, men dommeren fikk ikke helt med seg situasjonen. Dermed ble Strømsgodset-spissen på banen, og han scoret for Godset som snudde 0–1 til 3–1.

Stabæks fysioterapeut Erik Moen anser at det bare er 50 prosents sjanse for at toppscorer Ohi Omoijuanfo spiller onsdagens borteoppgjør mot Sogndal.

Spissen fikk en forrykende åpning på årets eliteserie med tre scoringer i 3-1-seieren over Aalesund søndag.

Sliter med halebeinet



Hattrick er ikke hverdagskost uansett lag og klubb. I tillegg hadde Ohi tre baller inne som ble annullert. Dessverre for Stabæk måtte Ohi ut med skade 20 minutter før full tid.

- Han fikk en ganske kraftig kontusjonsskade mot halebeinet. Det er stivt og ømt og vil nok være det de neste timene og dagene, sier Stabæks fysioterapeut Erik Moen til Eurosport.no.

23-åringen ble undersøkt mandag, og han er oppe og går. Moen sier det er for tidlig å anslå når Ohi Omoijuanfo er spilleklar igjen.

- Vi utelukker ingenting. Jeg vurderer sjansen for at han kommer til å spille mot Sogndal 50-50, sier Moen.

Kommende helg spiller Stabæk hjemme mot Odd.

