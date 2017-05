Lanzini la Tottenhams gulldrøm i ruiner

ANNONSE

WEST HAM - TOTTENHAM 1-0:

En mektig seiersrekke på ni kamper hadde ført Tottenham Hotspur inn i tittelkampen i Premier League. Londonlaget befant seg bare fire poeng bak byrivalen Chelsea før denne helgens runde.

Til stor skuffelse for alle Tottenham-fans er avstanden fremdeles fire poeng, etter at West Ham ble for sterk motstand på London Stadium fredag kveld.

Tottenham tapte en ligakamp for første gang siden møtet med Liverpool på Anfield 11. februar.

Nå har Tottenham bare tre matcher igjen i Premier League, mens Chelsea fremdeles står med fire. Det innebærer at selv om Spurs skulle vinne sine tre siste kamper, vil Chelsea vinne tittelen med seier i bare to av sine fire kamper.

Gulldrømmen er i praksis lagt i ruiner med dette tapet.

Tottenhams manager Mauricio Pochettino innrømte dette allerede før fredagens kamp.

- Hver match nå er som en cupfinale, en storkamp. Vi forsøker å ta igjen Chelsea. Vi er nødt til å fortsette (å vinne). Vi må ta de tre poengene for å fortsatt være med i tittelkampen, sa Pochettino ifølge klubbens nettside.

Manuel Lanzini satte inn 1-0 for West Ham etter 65 minutters spill, da han fikk ballen i god posisjon inne i femmeteren til Tottenham etter at bortelagets forsvar ikke klarte å sette en stopper for flipperspillet foran målet til Hugo Lloris.

Scoringen var den niende for 24 år gamle Lanzini denne sesongen. Det var også det første baklengsmålet tii Tottenham på 503 minutter i Premier League. De hvitkledte hadde holdt nullen siden Wayne Routledge scoret 11 minutter inn i matchen mot Swansea 5. april.

Chelsea har igjen Middlesbrough, West Bromwich, Watford og Sunderland, noe som virker meget overkommelig for ligalederen. Det er derfor en rimelig stor sjanse for at Tottenham må vinne alle sine gjenværende matcher, som er mot henholdsvis Manchester United, Leicester og Hull, og fremdeles håpe på et mirakel.

West Ham er på sin side nå i praksis sikret spill i Premier League også neste sesong.