Lars Lagerbäck til angrep på Luis Suárez etter kontroversiell straffesituasjon

Onsdagens vanvittige 6-1-kamp mellom Barcelona og Paris Saint-Germain omtales som et av tidenes comeback uansett idrett. Barcelona lå nemlig under 4-0 etter første oppgjør. Likevel er det noen som sitter igjen med en dårlig smak i munnen.

For Barcelonas femte mål ordnet Neymar på straffe, etter at Luis Suárez falt veldig lett inne i PSG-boksen. En som mener avgjørelsen om å dømme straffe var feil er den norske landslagstreneren Lars Lagerbäck.

- Det er helt hinsides at to så tette kamper skal delvis avgjøres på denne måten. Jeg kjenner en sorg for fotballen. Det er så uprofesjonelt av spillerne å oppføre seg på denne måten, sa Lagerbäck i det svenske Viasat-studioet etter kampen.

Den som virkelig får føle svenskens vrede er Luis Suárez, som på noe teatralsk vis, gjorde mye ut av kontakten påført av brasilianske Marquinhos inne i PSG-boksen. Nå mener Lagerbäck at man må se på eventuelle sanksjoner mot Barcelona-angriperen.

- Barcelona bidrar til straffesituasjonene gjennom sitt spill, men de får sjansen til å avgjøre til å vinne på en ren filming. Hvorfor har vi da dommere som står på kortlinjen? sa Lagerbäck.

Lagerbäck, som skal presentere sin første landslagstropp for Norge 14. mars, var også klar på at dommerne i kampen burde ha dømt forskjellig.

- At hoveddommeren ikke ser om det er kontakt eller ikke, det kan jeg ha en viss forståelse for. Men han som står på kortlinjen må kunne se det, og dersom han kan dømme straffe, slik han gjorde tidligere i kampen, så må han også kunne se at det der ikke skal være straffe, sa Lagerbäck.

Tidligere i kampen hadde nemlig dommeren på kortlinjen signalisert for straffe da PSG-back Thomas Mounier mistet balansen og rev Neymar over ende på vei inn i boksen.

Barcelona kan likevel glede seg til kvartfinalen etter den smått elleville kampen mot Paris Saint-Germain. Fra før er Real Madrid, Bayern München og Borussia Dortmund alle klare for videre spill i Europas gjeveste klubbturnering.