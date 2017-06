Larsen Kwarasey nærmer seg Vålerenga

ANNONSE

Adam Larsen Kwarasey skal etter det Nettavisen erfarer være nær en overgang til Vålerenga.

Dermed går det mot en gjenforening mellom Larsen Kwarasey og Ronny Deila, som også jobbet sammen i Strømsgodset før Deila ble Celtic-manager.

Etter det Nettavisen kjenner til, skal det kun mangle et pennestrøk på kontrakten før keeperen blir klar for Oslo-klubben.

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth, ønsker ikke å kommentere saken.

- Vi uttaler oss aldri, og bidrar aldri til spekulasjoner når det gjelder spillerlogistikk, enten det gjelder mulige eller umulige overganger, sier Espeseth til Nettavisen.

Vålerenga-trener Ronny Deila har ikke besvart Nettavisens henvendelser lørdag. Larsen Kwaraseys agent, Mike Kjølø, ønsker ikke å kommentere saken.

Kwarasey har vært innom en rekke klubber de siste årene. I 2015 signerte han for Portland Timbers etter å ha vært i Strømsgodset i en årrekke. Da André Hansen ble skadet sist sesong, hentet Rosenborg Kwarasey til Trøndelag. Oppholdet ble dog kort, da han havnet bak Hansen i køen da han var friskmeldt igjen. Turen gikk så videre til Brøndby, hvor han har slitt med lite spilletid som andrevalg bak Frederik Rønnow.

Da Brøndby tapte den danske cupfinalen mot FC København nylig, var Kwarasey nok en gang henvist til innbytterbenken.

Etter alle solemerker ser det ut til at Vålerenga blir neste stopp for Kwarasey. Det blir i så fall en retur til klubben han spilte ungdomsfotball for.