Lech Poznan bekrefter: Keita lånes ut til Vålerenga

ANNONSE

Den polske klubben Lech Poznan melder fredag at de har leid ut Muhamed Keita til Vålerenga,

Klubben skriver på sin nettside at avtalen mellom partene ble inngått fredag og avtalen strekker seg ut juni 2017.

Keitas kontrakt med den polske klubber løper ut 31. juni 2017.

Keita var forrige sesong på lån både i Strømsgodset og Stabæk.

- Tette noen hull



Han bekrefter også selv overfor Nettavisen at VIF-overgangen er i boks.

- Dette er jo positivt, det er bra. Nå skal jeg spille for Oslos stolthet, og må sørge for å gjøre Oslo stolte. Og beste måten å gjøre det er å levere trepoengere. Vålerenga trenger jo å bli så gode som de kan. Jeg skal komme inn og gjøre det beste jeg kan, og kanskje tette sammen noen hull, forteller Keita til Nettavisen.

Han utelukker heller ikke at oppholdet kan bli lenger enn den nåværende låneavtalen som strekker seg ut juni.

- Vi får se når den tid kommer, begge er veldig fornøyde med avtalen som har kommet. Jeg kommer nok til å spille venstrekant. Jeg blir målt ut fra der jeg spiller, og det er ofte ved mål og målgivende. Fotball er jo ingen lek lenger, jeg må jo levere, sier 26-åringen.

- Må levere



Keita har jaktet nye klubber i vinter, men ikke funnet noen god match.

- Når jeg skal ut igjen så må det være en klubb som er riktig for meg. Jeg fant ingen klubb som passet for meg hundre prosent. Og da har det blitt riktig for meg å kunne få lov til å være med å bygge i Vålerenga. Først og fremst så må jeg være meg selv her. Jeg må levere. Det betyr ingenting hva man sier. Det er alltid bedre å være i en klubb der man leverer, og mitt fokus er å jobbe hardt og gi resultater. Jeg skal gjøre min del av klubben, forteller kantspilleren.

Nå ser han fram imot å bli en del av Vålerengas satsing under Ronny Deila. De to jobbet også sammen i Strømsgodset i mange år.

- Det er en del unge spillere i Vålerenga. Det er god tropp, og dette er Norges hovedstad. Det skulle jo bare mangle at en klubb som Vålerenga er i toppen av norsk fotball. Vålerenga skal og bør ligge på toppen, og jeg vil hjelpe dem med å få dem dit. Det er positivt for alle at det ikke bare er Rosenborg som ligger der oppe, men at hovedstadslaget også utfordrer. Det er bare bra for Eliteserien, mener 26-åringen.

Trente med LSK



Tidligere denne uken trente 26-åringen med Lillestrøm, men da sa sportssjef Torgeir Bjarmann til Nettavisen at det ikke var aktuelt for Romerike-klubben og hente kantspilleren.

Nå er han altså klar for rivalen.

Keita er altså fortsatt under kontrakt med polske Lech Poznan, men har tidligere uttalt overfor VG at han ikke ønsket seg tilbake dit.

- Jeg vil ikke tilbake dit. Alt var dårlig der. Spilletiden. Det sosiale. Livet. Alt. Hele pakka. Det var møkk! sa han til avisen i januar i år.

26-åringen har vært på jakt etter en ny klubb i vinter og blant annet vært på besøk hos amerikanske Minnesota United, men først nå har kantspilleren funnet seg en ny arbeidsgiver.

Keita startet karrieren i Strømsgodset og spilte der fra 2008 til 2014, før han ble hentet til den polske klubben. I fjor var han først tilbake i Godset på lån, før han senere samme sesong spilte på lån for Stabæk.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!