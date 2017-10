Lege tar skylden for suspendert Serie A-kapteins clostebolbruk

Legen til italienske Benevento tar skylden for at lagets kaptein Fabio Lucioni avga positiv dopingprøve på clostebol – stoffet Therese Johaug er utestengt for.

22. september opplyste Italias antidopingbyrå (Nado) at Lucioni avga positiv prøve etter Serie A-lagets 0-1-tap mot Torino 10. september.

Benevento-lege Walter Giorgione ga sin forklaring i en høring på Nados kontor i Roma onsdag. Der innrømmet han å ha gitt Lucioni en spray som skulle få et kutt til å hele raskere. Den inneholdt det forbudte stoffet clostebol.

Han insisterte på at sprayen tilhørte ham personlig og derfor ikke var tilgjengelig for Benevento-støtteapparatet og spillere.

Nados avgjørelse vil sannsynligvis føre til utestengelse for Lucioni, som allerede er midlertidig suspendert. Ifølge italienske medier risikerer 30-åringen å stå utenfor fotballen mellom ett til fire år.

Midtstopperen har vært i Benevento siden 2014. I forrige sesong rykket klubben opp fra Serie B. Laget har tapt alle sine sju første kamper på øverste nivå og sluppet inn 18 mål.

(©NTB)

Mest sett siste uken