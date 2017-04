Leicester med fem strake seire i Premier League

ANNONSE

LEICESTER - SUNDERLAND 2-0:

Leicester har hatt en varierende sesong i Premier League, men etter at Craig Shakespeare tok over som manager etter Claudio Ranieri har de regjerende ligamesterne virkelig funnet tilbake til storformen.

Tirsdag tok Leicester imot Sunderland på King Power Stadium og takket være scoringer av innbytter Islam Slimani og storscorer Jamie Vardy kunne hjemmelaget innkassere tre nye poeng.

Seier i alle kamper



Det betyr at Leicester har vunnet alle kampene under Shakespeare og er ifølge Opta det andre laget i Premier League-historien som har fulgt opp fem strake ligatap, med så å vinne fem kamper på rappen.

Tottenham gjorde det samme i 2004.

Liverpool ble slått med 3-1 i slutten av februar, og deretter har Hull, West Ham, Stoke og nå Sunderland alle måttet bite i gresset.

Også i Champions League har manageren hatt suksess og i den ene kampen han har ledet laget så langt der ble det seier mot Sevilla.

Tre poeng tirsdag betyr at Leicester nå for alvor kan vinke farvel til nedrykkskampen. Klubben er ni poeng over streken etter 30 runder.

I første omgang hang gjestene fra Sunderland bra med og begge lag skapte gode sjanser. Ingen av sjansene resulterte imidlertid i mål.

Unggutten Demarai Gray var nærmest scoring de første 45 minuttene med et kanonskudd rett før pause, men Jordan Pickford reddet mesterlig.

Etter hvilen tok hjemmelaget mer og mer over og midtstopper Robert Huth var nær ved å score med hodet etter 63 minutter, men tyskerens heading fra kloss hold ble reddet av en meget god Pickford.

Slimani og Vardy



Bare minutter senere skulle det lykkes for Slimani. Marc Albrighton slo inn, spissen fikk hodet på ballen og plasserte den i nettmaskene.

Ti minutter senere feide Jamie Vardy all tvil til side. Igjen var Albrighton servitør og la til rette for spissen med et fantastisk forarbeid. Kantspilleren løp rundt 40 meter før han ga ballen videre til kollegaen. Avslutningen fra Vardy var også god og igjen måtte Pickford kapitulere.

Dette var Vardys tiende ligascoring for sesongen og sørget for at Leicester vant sin femte kamp på rad i Premier League.

