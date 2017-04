Leicester røk ut av Champions League

ANNONSE

LEICESTER - ATLETICO MADRID 1-1 (Sammenlagt 1-2):

Atletico Madrid er klare for semifinale i Champions League etter uavgjort 1-1 borte mot Leicester tirsdag.

Madrid-laget vant dermed dobbeltmøtet 2-1 sammenlagt, etter 1-0-seier i Madrid i den første kampen.

Saúl Niguez ga gjestene ledelsen i første omgang, mens Jamie Vardy sto for Leicesters utligning i den andre omgangen.

Hjemmelaget var imidlertid aldri i nærheten av de tre målene laget trengte for å ta seg videre.

Niguez drepte spenningen

Midtveis i den første omgangen skapte hjemmelaget sin første sjanse for dagen. Riyad Mahrez og Jamie Vardy kombinerte fint før Shinji Okazaki avsluttet like over.

Ikke lenge etter var Mahrez nær ved å spille Vardy alene gjennom, men gikk for lenge på ballen, noe som medførte at Leicester-spissen var i offside-posisjon da pasningen ble spilt.

I stedet smalt det i motsatt ende av banen etter 26 minutter. Filipe Luis la ballen inn fra venstre, og Saúl Niguez kunne relativt umarkert heade inn 0-1.

På det tidspunktet så kampen i realiteten ut til å være over. Leicester trengte tre mål mot et av verdens beste forsvarslag, men fjorårets sensasjonelle vinner av Premier League ga seg ikke.

Vardy blåste liv i kampen

Et kvarter ut i andre omgang kom utligningen, og det var Jamie Vardy som lyktes med å overliste Jan Oblak.

Innbytter Ben Chilwells avslutning ble først blokkert, før ballen havnet rett i beina til Jamie Vardy som løftet utligningen opp i nettaket med innsiden av foten.

Leicester fortsatte trykket, og i de påfølgende minuttene etter scoringen var både Leonardo Ulloa og Jamie Vardy nær ved å sende vertene i ledelsen, men lyktes ikke.

Dermed sikret Atletico Madrid seg den første semifinalebilletten i årets Champions League.