Leipzig tviholder på Keita

RB Leipzig avslo nylig et stort bud på Naby Keita. Det er helt uaktuelt for den tyske overraskelsesklubben å selge midtbaneprofilen i sommer.

Det slår den styrtrike milliardæren Dietrich Mateschitz fast. Østerrikeren eier store deler av Red Bull, som er Leipzigs hovedsponsor.

- Kommer ikke på tale! Han har fortsatt en kontrakt, og den vil han fullføre. Et salg vil ikke bare være et galt signal overfor fansen, men også for spillerne våre, sier Mateschitz til Sport Bild.

Det er ingen hemmelighet at Liverpool har jaktet Keita i sommer. Nylig avslo Leipzig tvert et bud på 75 millioner euro (700 mill. kroner). Mateschitz sier klubben ikke vil selge spillere bare for «å tjene penger».

Mange spår at RB Leipzig har en tøffere sesong i vente. Laget sikret i vår annenplass i det som var dets første sesong i 1. Bundesliga. Til høsten skal tyskerne sjonglere på å spille kamper i serien og i mesterligaen.

Leipzig holder seg til planen om å hente inn unge og talentfulle spillere.

- Vi er ikke Manchester City, og det vil heller aldri bli, sier Mateschitz.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!