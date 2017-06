Lekte med Strømsgodset

ANNONSE

ROSENBORG - STRØMSGODSET 3-1:

LERKENDAL (Nettavisen): Rosenborg hadde ikke vunnet i serien på fire kamper, helt siden 2-1-seieren over Brann tidlig i mai. Derfor var det et revansjesugent hjemmelaget som tok imot en av årets skuffelser i Strømsgodset på Lerkendal.

Foruten dårlig form hadde hjemmelaget flere problemer før dagens runde i Eliteserien. Spydspiss Nicklas Bendtner måtte stå over grunnet tre gule kort, samtidig som Anders Konradsen, Elba Rashani og Jørgen Skjelvik måtte stå over med skader. Dermed fikk Matthias Vilhjalmsson prøve seg i rollen som midtspiss. Likevel lovet Kåre Ingebrigtsen før start at trønderne skulle slippe seg løs.

Og det gjorde de. Rosenborg kom ut av startblokkene med klar ambisjon om å stresse Strømsgodset. Et heltent hjemmelag gikk rett i strupen på bortelaget og mannen som hadde flest balltouch i starten var Espen Bugge Pettersen. Trønderne fikk sin første målsjanse allerede etter fire minutter da Helland kom seg løs på høyrekanten og fant Jensen inne i feltet, men dansken klarte ikke få nok trykk i avslutningen.

Skuffende bortelag

Bortelaget hadde bare klart 13 poeng på de første 11 serierundene før denne runden og laget som mange tippet høyere på tabellen før sesongstart har kun slått jumbo Viking, nyopprykkede Sandefjord og Haugesund i første serierunde, alle på hjemmebane. Dermed hadde få forventet noe av dagens gjester. Bare åtte minutter tok det før Espen Bugge Pettersen måtte hente den første ballen ut fra nettet.

Pål Andre Helland fikk uvanlig mye tid på høyrekanten og kunne enkelt chippe ballen inn i feltet, der kom en stormende Midtsjø og med et lite touch på ball seilet den inn mot første stolpe. Dessverre for trønderne gikk ballen stolpe ut, men desto heldigere for hjemmelaget sto bortelagets kaptein Jakob Glesnes rett ved stolpen. Midtstopperen klarte ikke flytte seg unna og sendte dermed ballen inn i eget nett.

Destruktiv

Bare fem minutter senere var Strømsgodset nære en ny katastrofe da venstreback Jonathan Parr overspilte et tilbakespill til Bugge Pettersen. Sisteskansen kastet seg så lang han var, men heldigvis for bortelaget trillet ballen til corner og ikke mål. Dermed skulle man tro at Strømsgodset hadde lært sin lekse, men den gang ei.

Kaptein Glesnes førte ballen fremover og prøvde det som snillest kan kalles en naiv pasning. Den snappet Jevtovic opp og i en fire mot tre-situasjon spilte serberen vegg med Vilhjalmsson før han trillet ballen i mål mellom beina på Godset-keeperen.

FIKK TILLIT: Med Nicklas Bendtner ute med karantene fikk Matthias Vilhjalmsson sjansen på topp for RBK. Han takket for tilliten med å sette inn 3-0-målet for vertene.

Rosenborg fortsatte å kjøre på. Trønderne lot aldri tempoet falle, med kjappe frispark, hurtige innkast og mye løping fikk aldri Strømsgodset rytmen i spillet, verken offensivt eller defensivt. Gang på gang viste hjemmelagets høyreside å være livsfarlig og Vilhjalmsson burde nok ha utnyttet et fint innlegg fra Hedenstad bedre, men islendingen valgte å sentre. Den pasningen ble snappet opp av en årvåken godset-forsvarer. Bare minutter senere var de igjen farlig på Parr sin side da Jensen denne gangen prøvde å finne Hedenstad på løp. Bare centimetere hindret sistnevnte å få foten på ballen.

Overlegent

Det eneste Strømsgodset klarte å produsere av farligheter var da formspilleren Eirik Ulland Andersen driblet seg forbi på godsets venstreside. Da alle ventet innlegg prøvde vingen seg på et frekt skudd, men Hansen var våken i Rosenborg-buret. På den påfølgende corneren ble det igjen farlig da en tett duell nesten på streken resulterte i ny corner da ballen strøk stolpen. Og det var så og si eneste gang drammenserne hadde noe å bidra før lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Etter pause måtte det bli bedring for Strømsgodset og gjestene fikk omgangens første mulighet da Jradi spilte Kristoffer Tokstad igjennom. Dessverre for sistnevnte fikk han en vanskelig vinkel og avslutningen ble reddet enkelt av Hansen i RBK-buret. Rosenborg brukte litt tid på å komme igang, men da de våknet, våknet de skikkelig.

Først fikk Lerkendal-publikummet servert en lekker hælflikk av Jevtovic til Midtsjø, deretter en fin cross til Helland som sendte igjennom en overlappende Hedenstad. Sistnevnte driblet av Parr før han chippet ballen på bakre over en utspilt Bugge Pettersen, der sto dagens spiss Matthias Vilhjalmsson. Islendingen headet ballen enkelt i mål fra ca tre centimeter. Dermed var kampen i realiteten over. Det var muligens grunnen til at det var bortelaget som yppet seg de kommende minuttene.

Parr ble spilt igjennom alene med Hansen. Fra skrått hold rakk han bare å løfte ballen forbi keeper, men både Johan Lædre Bjørdal og Tore Reginiussen vant duellen med Marcus Pedersen på streken. I det påfølgende angrepet var igjen Strømsgodset farlige da et innlegg fra venstre var bare noen centimetere unna å bli ekspedert i mål av en skliende Pedersen.

Hawaii-fotball

Noen minutter senere prøvde Strømsgodset seg igjen da de først ropte på straffe i duell med Vilhjalmsson før Jradi driblet seg løs og la 45 grader ut, men der lå en oppofrende Bjørdal i veien. På den påfølgende klareringen kom Rosenborg to mot to. Helland chippet elegant inn på bakre der Vilhjalmsson ventet. Islendingen headet i tverrliggeren, ned på strek og opp i tverrliggeren igjen og mens «hele» Lerkendal ropte på scoring lot dommerne spille gå videre, til stor ergrelse for hjemmelaget.

I kjølvannet av RBK-sjansen utnyttet formspiller nummer en hos bortelaget, Eirik Ulland Andersen, passivt forsvarsspill. Fra lang avstand dundret han til, ballen suste inn nede ved stolperota bak Andre Hansen. Dermed var det kamp igjen på Lerkendal.

Bassel Jradi herjet i forrige Eliteseriekamp hjemme mot Viking og viste igjen prov på ekstreme ferdigheter. Fra ca 25 meter sentret han en utsidepasning igjennom forsvaret til Rosenborg til Jonathan Parr helt alene med keeper. Fra skrått hold skøyt sistnevnte ballen midt på Andre Hansen. Strømsgodsets nummer åtte var ikke ferdig med å vise seg frem. Bare ett minutt senere driblet han av Birger Meling og sendte et lavt skudd i stolpen og ut. Og da Francisco Junior skøyt hull i lufta inne i 16-meteren til hjemmelaget kom det aldri en skikkelig sluttspurt fra bortelaget.

Tøft program

Strømsgodset får ikke noe lettere program fremover. Etter landslagspausen skal de møte formsterke Vålerenga på Ullevaal før de tar imot Molde på gamle gress. Rosenborg skal ta turen til Haugesund for et borteoppgjør før de får besøk fra saftbygda på Lerkendal i slutten av juni når Sogndal kommer på besøk.

