Lewandowski avslører Klopps spesielle metode

Jürgen Klopp og Liverpool sliter om dagen, men blant sine gamle elever har den tyske manageren fortsatt en høy stjerne. I et intervju med Daily Mail avslører stjernen Robert Lewandowski noen av Klopps metoder.

Lewandowski ble hentet av Klopp til Borussia Dortmund, etter at en overgang til engelske Blackburn hadde gått i vasken for polakken. En avtale på rundt 4 millioner pund var i utgangspunktet klar, men på grunn av aksen fra den islandske vulkanen Eyjafjallajökull i 2010, fikk Lewandowski aldri reist til balløya for å fullføre avtalen med Blackburn.

Det kan kanskje 28-åringen være glad for i dag, for under Klopps ledelse utviklet han seg til én av Europas mest målfarlige spisser og gikk etter hvert videre til Bayern München, der spissen fortsatt spiller i dag.

Til Daily Mail forteller han hvordan Klopp jobbet med han på treningsfeltet og om tyskerens litt spesielle metode.

- Det var Klopp som ga meg troen. De første tre-fire månedene i Dortmund, så hadde vi en konkurranse oss imellom. Det var Klopp mot meg, et veddemål mellom meg og manageren, forteller Lewandowski.

- De første treningsøktene så vant Klopp hver gang. Men etter hvert vant han sjeldent. Da ønsket han ikke å konkurrere mer. Vi veddet 50 euro på hver konkurranse og til slutt gikk jeg i pluss. Dette viste meg for første gang hvor viktig det var å trene på ting, sier Bayern München-stjernen.

Lewandowski forteller hvordan Klopps metode var med å utvikle spillet hans, både med oig uten ballen.

- Jeg lærte også hva jeg måtte gjøre ute på banen når jeg ikke hadde ballen. Se på Liverpool, hvordan de spiller nå, med presset. Det lærte jeg av Klopp. Han forbedret også avslutningene mine. Det var jeg ikke så god på da jeg kom til Dortmund. Han sa jeg måtte forbedre meg og viste meg hvordan jeg skulle gjøre det, sier den polske måljegeren.

Under tiden i Dortmund scoret Lewandowski 103 mål på 187 kamper og var med å vinne Bundesligaen i både 2011 og 2012. I 2013 spilte Dortmund også Champions League-finale, men tapte for Bayern.

Sommeren 2014 dro Lewandowski videre til nettopp München-klubben.

Polakken er ikke den neste av Klopps tidligere elever som har vært ute og hyllet treneren den siste tiden. Nylig sa også tidligere Dortmund-spiller Kevin-Prince Boateng at han anser Klopp som «verdens beste» manager.

