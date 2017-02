ANNONSE

Bajram Ajeti, Ifeanyi Mathew, Erling Knudtzon og Simen Rafn sto for hjemmelagets scoringer lørdag. Det hjalp ikke bortelaget at Anders Østli fikk marsjordre etter 61 minutters spill. Han pådro seg sitt andre gule kort for dagen.

Det var Lillestrøms første møte med eliteseriemotstand i 2017. "Kanarifuglene" fikk en god opplevelse i egen hall.

