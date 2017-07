Lillestrøm gjorde Godset-krisen verre

ANNONSE

LILLESTRØM - STRØMSGODSET 2-0:

Strømsgodset var regnet som et lag som kunne kjempe i toppen av Eliteserien denne sesongen, men så langt har det vært en tung sesong for drammenserne. Lørdag ble vondt verre for Tor Ole Skulleruds menn.

Mot Lillestrøm på Åråsen ble det tap med 2-0 og det betyr at Godset fortsatt ligger på kvalifiseringsplass på tabellen etter 15 runder.

- Beklager



Godset står med kun 15 poeng på disse kampene.

- Jeg tar ikke med meg mye fra dette. Jeg synes vi skal være bekjent av 15-20 minutter i starten av kampen, men det resterende er bare å beklage. Det jeg så etter pause er så langt unna det vi venter og en prestasjon langt, langt under det jeg hadde trodd. Jeg så ikke den komme, sier Godset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport.

- Jeg reagerer på innsatsen vår, særlig etter pause. Jeg beklager overfor alle som er glad i Strømsgodset, at vi ser sånn ut. Det er langt unna det vi skal være og jeg er fryktelig skuffet, sir han videre.

Skullerud er blant annet skuffet over vinnerviljen i laget.

- Jeg skal ikke gå løs på alle her og si at det ikke var noen som ville vinne, emn kollektivet vårt falt i filler i andre omgang.

Til tross for den tøffe situasjonen, sier Skullerud han trives i jobben.

- Jeg trives generelt i jobben, men det er tøft å jobbe i motgang. Det har jeg vært med på før og sånn er det å være fotballtrener, sier Skullerud.

Fæl bortestatistikk



Drammensklubben har kun tatt trepoeng på bortebane denne sesongen og kun scoret fire ganger på fremmed gress så langt.

- Det er brutale tall, mente Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

- Det har hatt et mareritt på bortebane denne sesongen og står med begge beina i nedrykkstriden, sa kommentatoren videre.

For Lillestrøm scoret spissene Chigozie Udoji og Erling Knudtzon målene og klubben er nå oppe i 20 poeng etter halvspilt serie.

Effektive LSK

Det holder til en foreløpig åttendeplass.

Det var Strømsgodset som styrte kampen i første omgang på Åråsen, men vertene var effektive da de kom på kontringer og utnyttet sjansene.

SKUFFET: Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud.

Det var likevel gjestene som fikk den første store sjansen da Francisco Junior spilte smart fram til Tokmac Nguen. kantspilleren kom alene med keeper og klemte til, men skuddet smalt i tverrliggeren og ut.

Dette var Godsets tiende stolpetreff denne sesongen.

Eirik Ulland Andersen, som har vært én av Godsets beste denne sesongen, satte LSK-keeper Arnold Origi på prøve etter 29 minutter. han fikk ballen av Jonathan Parr og fyrte løs fra rundt 18 meters hold, og Origi måtte ut i full strekk for å avverge forsøket fra Strømsgodset-spilleren.

Like etter viste Chigozie Udoji gjestene hvordan det skal gjøres. Playmaker Matthew fikk tid og rom til å prikke inn lagkompisen i boksen og Udoji tok ned ballen på brystet og avsluttet på direkten. Skuddet gikk inn ved nærmeste stolpe. Espen Bugge Pettersen nådde aldri ned.

Rett før pause var Lillestrøm på farten igjen. Matthew fyrte løs fra distanse og Bugge Pettersen gjorde en god redning, men måtte gi retur. På den raget Erling Knudtzon høyest og headet ballen i nettet.

Dermed hadde Lillestrøm en solid ledelse ved pause.

Tafatt Godset



I andre omgang var det Lillestrøm som kjørte kampen på Åråsen og Godset så mer og mer tafatte ut i sommersola på Romerike.

Tidlig i omgangen fikk Knudtzon en god mulighet da han lekent ble spilt fri av Fredrik Krogstad. Avslutningen fra spiss vinkel gikk i stolpen.

Etter 60 minutters spill var det Udoji som fyrte løs fra skrått hold. LSK-spissen var litt i ubalanse og satte ballen i nettveggen.

Strømsgodset på sin side, skapte knapt en sjanse etter hvilen.

De siste minuttene kontrollerte Lillestrøm inn en grei 2-0-seier.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!