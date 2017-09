Lillestrøm henter VG-journalist

Lillestrøm ansetter VG-journalist Morten Stokstad som kommunikasjon- og samfunnsansvarlig.

Eliteserieklubben skriver på eget nettsted at Stokstad starter i den nye stillingen fra 1. november.

«Morten Stokstad skal i hovedsak arbeide med å forsterke klubbens profil og omdømme gjennom å skape økt engasjement og oppmerksomhet rundt klubben», skriver klubben.

Robert Lauritsen, daglig leder i LSK, sier i en uttalelse på klubbens hjemmeside at der er fornøyd med ansettelsen.

- Morten har kompetanse fra mediebransjen, har et meget godt nettverk fra sin tid som mangeårig journalist for riksdekkende medier, og kan med det tilføre en kompetanse vi i dag ikke besitter. I tillegg til endrede krav innenfor sponsormarkedet, hvor innholdsleveranse er et stikkord, så passer dette hånd i hanske med denne signeringen, sier Lauritsen.

Stokstad har lang erfaring som sportsjournalist og har før sin tid i VG jobbet i både NRK og TV 2.

