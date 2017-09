Lillestrøm klare for cupfinale

Tre sene mål sikret finaleplassen borte mot Molde.

MOLDE - LILLESTRØM 0-3:

Lillestrøm er klare for cupfinalen. Det ble klart torsdag kveld etter at laget fra Romerike slo Molde med 3-0 borte på Aker stadion i semifinalen.

Simen Kind Mikalsen, Erling Knudtzon og Aleksander Melgavis scoret målene for Lillestrøm - alle tre kom mot slutten av kampen.

- Keepertabbe



I cupfinalen, som spilles 3. desember, møtes dermed Lillestrøm og Sarpsborg. Sistnevnte slo ut Vålerenga med 3-0 i den andre semifinalen.

1-0-målet kom i det 75. minutt, etter en keepertabbe av Moldes Andreas Linde. Kind Mikalsen vendte riktig nok fint opp i feltet før han avsluttet, men skuddet var svakt og Linde burde reddet avslutningen.

- Det er en gedigen keepertabbe. Skuddet er løst som søren. Jeg skjønner ikke hva han holder på med, sa NRK-ekspert Tom Nordlie om Linde.

Ti minutter senere punkterte Knudtzon langt på vei kampen og på overtid pyntet Melgavis ytterligere på resultatet for bortelaget.

- Jeg er veldig glad for seieren. Vi spilte ee veldig god første omgang og skaper gode sjanser. I andre omgang har Molde mer trykk, men vi er effektive, scorer mål og vinner kampen. Totalt sett vinner vi fortjent, sa Lillestrøm-trener Arne Erlandsen til NRK etter kampen.

Sist gang Lillestrøm var i en cupfinale var tilbake i 2007.

- Litt uheldig



Den gang vant klubben 2-0 over Haugesund. Totalt har klubben vært i cupfinalen hele 12 ganger tidligere og er nå klar for nummer 13.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var naturlig nok skuffet og mente Molde var uheldig som fikk et mål annullert på stillingen 0-1.

- Vi fortjente ikke å gå videre, vi spiller ikke en god nok kamp. Vi er litt uheldig med den annulleringen på slutten, da kunne det blitt spennende noen minutter, men så går de rett opp os scorer i stedet. Nei, det er rett og slett ikke bra nok, sa Solskjær til NRK.

- Jeg skjønner at gutta er frustrert og viser litt følelser nå, det er lov en liten stund. Nå er vi skuffet hele gjengen, men må roe oss ned, takke for kampen og ønske dem lykke til, sa han.

LSK nærmest



Det var Molde som styrte kampen i første omgang, men Lillestrøm skapte de største sjansene. Den første kom allerede etter fem minutter.

Ut av ingenting fikk Simen Kind Mikaelsen stå alene og ta ned ballen inne i feltet og LSK-spilleren fikk ballen forbi keeper Andreas Linde. En våken Vegard Forren hadde imidlertid oppfattet situasjonen og fikk klarert.

TABBE: Andreas Linde var uheldig da Lillestrøm gikk opp i 1-0.

Etter 12 minutter kom Erling Knudtzon alene med keeper Linde i litt skrå posisjon. Spissen fyrte løs fra rundt 12 meter. Skuddet strøk stolpen.

Molde skapte lite foran gjestenes mål, men i det 38. minutt forsøkte Eirik Hestad en frekk chip fra distanse, men Arnold Origi var med på notene.

Begge lag ropte for øvrig på straffe før pause, uten at dommer Svein Oddvar Moen tok fløyten til munnen. Først ble Knudtzon felt av Forren og like etter gikk Mathias Normann i bakken i feltet etter en duell med Charles Ezeh. Dommer Moen vinket spillet videre ved begge anledninger.

Da den samme Moen blåste for pause, sto det 0-0 i rosenes by.

Keeper-rot



Molde hadde ikke hatt så mye på by på før pause, men etter hvilen viste Babacar Sarr at han har krutt i støvlene. Midtbanemannen klemte til etter 55 minutter. Origi tok ingen sjanser og bokset ballen over.

Etter 63 minutter satte Molde-keeper Linde en støkk i hjemmepublikum. Forren vant en duell og spilte tilbake mot egen keeper, men Linde bommet på ballen og var heldig med at det gikk like utenfor stolpen.

Noen minutter senere var det Origis tur til å rote det til. LSK-keeperen sendte ballen rett i beina på innbytter Erling Braut Håland og den endte så opp hos Bjørn Bergmann Sigurdarson. Islendingen forsøkte en dupper fra distanse og Origi kunne prise seg lykkelig over at den ble for høy.

Tabbe



Etter 75 minutter ble det endelig nettsus på Aker stadion. Lillestrøm vartet opp med flere gode kombinasjoner, før ballen ble spilt inn til Kind Mikalsen inne i boksen. Han vendte opp og sendte i veien det som så ut til å være et svakt skudd, men Linde klarte ikke å stoppe skuddet.

Molde-keeperen så ut til å havne litt på feil bein i det avslutningen kom, men burde så absolutt ha reddet skuddet fra Lillestrøm-målscoreren.

Molde jaktet en utligning og igjen førte svakt keeperspill til en farlighet. Origi glapp nemlig ballen i det han skulle plukke et innlegg og holdt på å miste ballen i mål, men på ny slapp han med skrekken og fikk kontroll.

I stedet for at Molde skulle slå tilbake, var det i stedet Lillestrøm som skulle avgjøre kampen. Knudtzon ble spilt alene igjennom med keeper og Lillestrøms toppscorer gjorde ingen feil og plasserte ballen i mål.

Like etter fikk Molde en scoring annullert for offside og på overtid satte Aleksander Melgavis den definitive spikeren i Molde-kista.

