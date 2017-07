Lillestrøm reddet et poeng - reagerer på dommeravgjørelse

Erling Knudtzon følte seg snytt for straffe da Lillestrøm spilte uavgjort mot Stabæk.

LILLESTRØM - STABÆK 2-2:

Kun to minutter var spilt da Lillestrøm-angriperen ble taklet av Stabæk-stopper Andreas Hanche-Olsen inne i gjestenes sekstenmeter, men dommeren valgte å vinke spillet videre.

TV-reprisen viste imidlertid at LSK hadde grunn til å føle seg snytt, og i pausen av oppgjøret var Knudtzon klar.

- Det er ikke første gang i år at jeg ikke har fått straffe.

- Det er frustrerende på stillingen 0-0, sa LSK-spissen til Eurosport.

Etter noen dramatiske åpningsminutter, hevet Stabæk seg utover kampen og ledet 2-0 til pause etter scoringer av Tonny Brochmann og Ohi Omoijuanfo.

Men Lillestrøm slo tilbake mot slutten av kampen. Først reduserte Simen Kind Mikalsen, før innbytter Erik Brenden utlignet to minutter før slutt og sørget for 2-2 på Åråsen lørdag kveld.

UTLIGNET: Erik Brenden utlignet like før slutt.

- Fantastisk



Hjemmelagets redningsmann var strålende fornøyd etter kampen.

- Det var helt fantastisk å se den gå inn. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg skyter den på volley i lengste der. Det var så utrolig deilig å sette den, sier Brenden til Eurosport.

Lillestrøm slet i perioder av kampen, men målscoreren var godt fornøyd med at laget hans klarte å redde et poeng.

- Vi fikk det ikke helt til å stemme, men det er jævlig deilig å snu det. Det er viktig også med et poeng, forteller Brenden.

Skuffet målscorer

Like fornøyd var ikke Stabæks målscorer Ohi Omoijuanfo etter kampen. Han likte dårlig at de lot Lillestrøm slå tilbake.

- Det er unødvendig. Jeg føler vi har god kontroll egentlig. Vi må klare å drepe kampen. Vi har masse store sjanser som vi ikke klarer å sette. Det er rett og slett unødvendig. Vi skal ha tre poeng i dag, sier Ohi til Eurosport.

Stabæk-spissen scoret i sin tredje kamp på rad.

- Jeg føler meg i god form. Det er selvfølgelig deilig å score, men det betyr ikke så mye når vi ikke vinner. Vi får et poeng, men vi er selvfølgelig ikke fornøyd med det. Vi skulle gjerne hatt tre, forteller målscoreren.

SCORET IGJEN: Ohi Omoijuanfo jubler for 2 - 0.

Brochmann headet i mål

Etter den nevnte straffesituasjonen i åpningsminuttene, var det Stabæk som etter hvert tok over kampen på Åråsen.

Gjestene presset på for scoring, men de største sjansene uteble i den første halvtimen.

Men etter 36 minutter fikk bortefansen grunn til å juble da Torol Lumanza slo inn mot lagkamerat Brochmann inne i Lillestrøms sekstenmeter. Dansken vartet opp med en glimrende heading og plasserte ballen i mål ved lengste stolpe bak en utspilt Origi.

Få minutter senere kunne Lumanza notere seg for sin andre målgivende pasning for kvelden da han slo ballen i bakrom til Ohi Omoijuanfo.

Den norske landslagsspissen beholdt roen alene med keeper og økte Stabæks ledelse til 2-0.

Lillestrøm utlignet

Kampen tok seg opp betydelig mot slutten av førsteomgangen, og fortsatte i samme spor etter hvilen.

For mens Lillestrøm jaget redusering, fikk gjestene fra Stabæk flere gode muligheter på kontringer.

Etter 63 minutter fikk målscorer Brochmann en enorm sjanse da han ble spilt fri alene med keeper av lagkamerat Ohi, men dansken klarte ikke overliste Origi.

Da Stabæk ikke klarte å ta vare på sjansene, var Lillestrøm mer effektive.

Ti minutter før slutt fikk hjemmelaget frispark som endte opp hos Melgalvis. Han headet i stolpen, men Simen Kind Mikalsen fikk til slutt kriget inn reduseringen.

Lillestrøm fortsatte å trykke på også i sluttminuttene og fikk lønn for strevet. To minutter før slutt fikk innbytter Erik Brenden ballen ved cirka 14 meter og gjorde alt rett da han banket ballen i mål.

Dramaet var likevel ikke over på Åråsen. Tre minutter på overtid satte nemlig Kassi ballen i mål for Stabæk, men dommeren annullerte scoringen for offside. Det var også det siste som skjedde før kamplederen mente at nok var nok.

Dermed endte det med 2-2 og poengdeling etter 90 dramatiske minutter.