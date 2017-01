ANNONSE

Lillestrøm bekrefter mandag at islendingen Arni Vilhjalmsson er solgt til svensk fotball og Jönköpings Södra.

Vilhjalmsson skal allerede være på plass i sin nye klubb, skriver Lillestrøm.

- Jeg vil takke for tiden i Lillestrøm, og vil spesielt takke Kanari-Fansen for all støtten. Jeg vil fortsette å følge med LSK, og ønske klubben lykke til videre, sier Vilhjalmsson til klubbens nettside.

Vilhjalmsson ble lånt ut til den islandske klubben Breidablikk i juli forrige sesong, og spilte ut sesongen i islandsk fotball.

Nå venter altså nye utfordringer i Allsvenskan.