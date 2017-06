Lillestrøm senket Stabæk på Nadderud

ANNONSE

STABÆK - LILLESTRØM 2-4:

Hjemmelaget snudde kampen til 2-1 i starten av andreomgang, etter at gjestene fra Lillestrøm tok en tidlig ledelse på Nadderud.

Det stoppet imidlertid ikke «kanarifuglene».

For først satt Erling Knudtzon inn sitt andre for kampen, før Frode Kippe og Simen Rafn sørget for at sluttresultatet ble 2-4 i Bærum.

Dermed tok Lillestrøm et kraftig bykst oppover tabellen, og er bare tre poeng bak Vålerenga som slo Tromsø 4-2 lørdag.

Stabæk gikk på sin side på sitt andre tap på like mange kamper. Lørdagens hjemmelag har kun én seier på de siste sju seriekampene.

Nytt Knudtzon-mål

Lillestrøm tok føringen tidlig i den første omgangen, etter en scoring avformspiller Erling Knudtzon. Ballen spratt rundt i feltet før 28-åringen kom til en skuddmulighet som han tok vare på. Fra kloss hold satt han inn sitt fjerde mål på to kamper.

FORTJENT HEDER: Lillestrøm-spillerne takker for Erling Knudtzons andre mål mot Stabæk på Nadderud stadion.

Etter scoringen tok vertene over initiativet i kampen.

En halvtime var spilt da det plutselig ble fullstendig kaos inne i bortelagets målgård. LSKs sisteskanse gikk i bakken og ballen var løs i feltet. Heldigvis for bortelaget maktet ikke Stabæk å benytte muligheten til å skape balanse i regnskapet.

Snudde kampen

Det gjorde de imidlertid kvarteret senere. På overtid i førsteomgang slo Luc Kassi ballen nydelig igjennom til Håkon Skogseid. Sistnevnte kom alene mot Origi og prikket den forbi målvakten.

Publikum hadde knapt funnet veien tilbake til setene etter pausen før det igjen smalt fra hjemmelaget.

Etter en duell i feltet fant ballen veien til Tonny Brochmann, som klinket til. Lærkula stoppet ikke før den lå helt bakerst i nettet. Dermed hadde Stabæk snudd kampen.

Lillestrøm slo tilbake

Hjemmepublikumet så nok muligheten for en viktig seier i medaljekampen, men gjestene fra Romerike ville ikke gi seg.

De hadde nemlig en målkåt Knudtzon i angrepsrekken.

Før timen var spilt utnyttet spissen et passivt forsvarsledd hos vertene til å komme seg inn i feltet. Der fikk han også tid og rom til å hamre ballen i nota. 2-2 på Nadderud.

20 minutter før slutt steg Frode Kippe til værs og stanget frisparket til Simen Rafn forbi Gurpreet Singh Sandhu.