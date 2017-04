Lillestrøm snudde til seier i jubileumskampen

ANNONSE

LILLESTRØM - SANDEFJORD 2-1:

I Lillestrøms jubileumskamp mot Sandefjord, virket hjemmelaget tydelig interesserte i å ta kontroll over kampen fra første sekund.

Selv om Lillestrøm hadde initiativet i store deler av kampen, var det Sandefjord og Flamur Kastrati som fikk satt ballen i mål først.

Et massivt press fra hjemmelaget sørget til slutt for at innbytter Michal Skoda fikk satt inn utligningen som reddet ett poeng for den hundre år gamle klubben. Dette sørget tydeligvis for at hjemmelaget fikk troen på tre poeng, for fem minutter på overtid fikk Lillestrøm satt inn seiersmålet. Aleksander Melgalvis banket til ballen, som forsvant inn i mål via en annen spiller.

- Slikt man drømmer om



Med sitt skudd fem mintuter på overtid, ble Aleksander Melgalvis den store helten for hjemmelaget. I intervju med Eurosport etter kampen var den ferske LSK-spilleren klar på seieren føltes godt.

- Det kunne ikke blitt bedre enn dette. Det er jo slikt man drømmer om, sier Aleksander Melgalvis til Eurosport etter kampen.

Hjemmelaget la et massivt press mot gjestene fra Sandefjord, og ble til slutt belønnet med både utligningen og seiersmålet.

- Det var et bra trykk. Da blir det mål til slutt, fortsetter han.

Kalddusj



Aleksander Melgalvis viste seg frem i sin debut på toppnivå, og etter fem minutters spill satte han Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson under press med et langskudd. Likevel fikk Sandefjord ryddet ballen vekk fra eget mål.

I stedet var det gjestene som skulle ta ledelsen i kampen. Et innlegg fra Victor Demba Bindia fant veien til Flamur Kastrati. Den ferske Sandefjord-spilleren fikk satt hodet mot ballen, som gikk i mål bak LSK-debutant Daniel Fernandes etter omtrent 22 minutters spill.

Like etter målet var Lillestrøm nær å utligne, men Simen Rafn klarte ikke å få satt ballen i Sandefjord-målet.

SCORET: Flamur Kastrati scoret for Sandefjord.

Tok grep

Etter en skuffende førsteomgang, tok Lillestrøm-trener Arne Erlandsen grep i pausen. Bajram Ajeti, som hadde startet kampen som spiss sammen med Tomas Malec, ble erstattet av Chigozie Udoji.

Bare sekunder etter å ha kommet på banen, kom Udoji seg til en skuddmulighet, men forsøket var såpass sårlig at keeper Jónsson ikke ble utfordret nevneverdig.

Samtidig som Erlandsen forsøkte å bytte Lillestrøm inn i kampen igjen, måtte også Sandefjord-trener Lars Bohinen ta grep. Flamur Kastrati ga tegn til at han måtte byttes ut, og ble etter hvert erstattet av Markus Naglestad.

Hjemmelaget presset

Etter hvert som minuttene gikk, fortsatte Lillestrøm presset mot Sandefjord-målet. Selv om målsjansene etter hvert kom, klarte ikke de gulkledde å få satt ballen i mål.

Både Erling Knudzon og Chigozie Udoji kom seg til gode målsjanser, men fikk altså ikke satt inn utligningen for hjemmelaget.

Med fem minutter igjen av kampen stormet Erling Knudzen fremover på banen. I duell med Sandefjords Abdoulaye Seck, ble Knudzon sendt flyvende ut av banen, og landet på et reklameskilt. Duellen vekket nok harme hos hjemmelagets supportere, at en person tok seg ned til banen for å knuffe med Sandefjords spillere.

Bare minutter senere kom utligningen.

Et innlegg fra Ifeanyi Mathew endte hos Michal Skoda. Den ferske LSK-spissen satte hodet mot ballen, og fikk stanget inn utligningen omtrent fem minutter før slutt.

Utligningen ga Lillestrøm troen på tre poeng, og fem minutter på overtid kom mål som sørget for nettopp det. Aleksander Melgalvis banket ballen mot Sandefjord-målet. Ballen spratt via en annen spiller og inn i målet. Dermed ble det seier til Lillestrøm i jubileumskampen.

