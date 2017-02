ANNONSE

Avgjørelsen om å sparke Riekerink ble tatt av klubbens styre tirsdag etter at det tyrkiske storlaget gikk på sitt tredje tap på fem kamper i et 1-2-nederlag på hjemmebane mot Kayserispor på søndag.

Galatasaray ligger på tredjeplass i den tyrkiske eliteserien og er fem poeng bak Istanbul-rivalen Besiktas, som topper tabellen.

Nederlandske Riekerink fikk jobben i mars i fjor og vant den tyrkiske cupen med laget.

Ifølge rapporter er den tidligere Juventus-spilleren Igor Tudor favoritt til å ta over for Riekerink. Kroaten er for øyeblikket trener i Karabukspor.

