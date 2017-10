Lionel Messi hadde mystisk pille i sokken

Det har ført til diskusjoner i sosiale medier.

Lionel Messi satte inn sitt 100. europacupmål mot Olympiakos i onsdagens Champions League-kamp, men det er likevel en annen detalj fra oppgjøret som har skapt mest diskusjoner dagen derpå.

Etter ni minutters spill av kampen ble nemlig Messi fanget på film, mens han puttet hånden ned i strømpen, trakk opp en ukjent gjenstand og puttet den i munnen. Det kunne se ut som en tyggegummi eller en pille.

Detaljen har blitt heftig diskutert i sosiale medier det siste snaue døgnet og engelske The Telegraph er blant de som omtaler den mystiske pillen.

Ifølge Ricardo Torquemada i Catalunya Radio skal det har vært en glukosepille argentineren hadde i sokken og puttet i munnen.

Pillen skal angivelig gi en energi-«boost».

Verken Messi selv eller Barcelona har imidlertid uttalt seg om hva superstjernene puttet i munnen under oppgjøret med Olympiakos.

Stemmer opplysningene om at pillen gir en energiboost, så den i så fall ut til å virke. For selv om Barcelona måtte spille én omgang med ti mann, etter at Gerard Pique ble utvist rett før pause, var Messi og hans lagkamerater overlegne i møtet med Omar Elabdellaouis klubb.

Messi satte inn 2-0-målet med et vakkert frispark i andre omgang.

Det første målet kom etter at Dimitrios Nikolaou satte ballen i eget mål etter 18 minutter, mens franske Lucas Digne satte inn det tredje.

Uheldige Nikolaou scoret for øvrig gjestenes trøstemål på tampen.

Resultatet betyr at Barcelona står med full pott i sin gruppe etter tre kamper i Champions League og har stø kurs mot avansement.

Messi har så langt notert seg for tre scoringer i turneringen.

