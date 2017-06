Lagerbäck avslørte de tre reglene spillerne må følge

ANNONSE

Landslagssjef Lars Lagerbäck møtte pressen onsdag, i forkant av VM-kvalifiseringsmøtet med Tsjekkia lørdag, og svensken ble blant annet spurt om reglene som gjelder for spillerne på samling.

Lagerbäck har helt siden han ble ansatt i vinter vært klar på at han har tydelige regler, som han venter at alle spillerne følger til punkt og prikke.

Under pressekonferansen ramset han opp de tre reglene:

- De ble jobbet fram tidlig under min tid som landslagssjef for Sverige og er ikke hemmelige, forteller Lagerbäck til pressen.

1.) - Den delen av hotellet vi bort på, skal vi ha for oss selv. Det skal ikke være noen gjester der.

2.) - Spillerne skal være på hotellet mellom kveldsmat og frokost.

3.) – Vi skal styre unna at nærstående folk bor på samme hotell, folk som familie og agenter. Jeg kan ikke forby det, men vi skal styre unna det.

Lagerbäck fortale videre at han ikke har spesifikke regler for hvordan spillerne skal opptre på banen under kampe.

- Vi har kun tre regler og de handler om hvordan vi skal leve utenfor banen. På banen har vi enkelte «guidelines» med det går mer på et stort egenansvar. Vi skal være hundre prosent profesjonelle. Vi du bli god, må d ta det egenansvaret. Men utover det, er det ingen regler på banen.

- Har du opplevd noen regelbrudd med Norge?

- Nei! Jeg har kun opplevd at reglene har blitt brutt én gang i min tid.

Det regelbruddet skjedde i 2006 da Lagerbäck var sjef for Sverige.

Zlatan Ibrahimovic, Christian Wilhelmsson og Olof Mellberg ble sendt hjem etter at de snek seg ut på byen under en landslagssamling.

- Zlatan var én av dem som brøt reglene den gang, sier Lagerbäck.

