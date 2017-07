Liverød: - Jeg har kritisert norsk fotball i mange år. Nå er tiden inne for å bidra

Han hjelper Sandefjord på overgangsmarkedet. Fotballveteranen Terje Liverød (62) vil ta opp kampen med Rosenborg.

– Det har aldri vært større mulighet til å lykkes enn nå. Norsk fotball er historisk dårlig, sier Liverød.

Han jobber med å sikre Sandefjord både Diego Forlán og Carlos Grossmüller foran høstsesongen. Nå er vestfoldingene klare for å ta steg. Sandefjord ønsker å etablere seg som én av de ti beste klubbene i norsk fotball.

Liverød sier følgende om mulighetene i klubben han hjelper:

– Jeg har kritisert lokal og norsk fotball i mange år. Nå er tiden inne for å bidra til at fotballen I Sandefjord skal ta noen kraftige steg framover. Det er ingen grunn til at Sandefjord skal være dårligere enn Sarpsborg, Molde eller Odd, eller at Vestfold skal være dårligere enn Trøndelag. Det er ingen grunn, på sikt vel å merke, at Sandefjord skal være dårligere enn Rosenborg.

– Man må for all del vende nesten utover, slik sandefjordingene alltid har gjort. Du må glemme alt i Norge, for i Norge har stort sett alt i fotballen blitt gjort galt. På mellomsjikt må vi skape en stamme med 5–6 spillere som er bedre enn det som er i Eliteserien, og hvor noen av dem er bedre enn spillerne på Rosenborg.

Ser til Sør-Amerika

Han ser for seg et integrert samarbeid med Sandefjord Ballklubb.

– På lang sikt blir utvikling av lokale spillere, ikke etter norsk mønster, men etter tysk og argentinsk mønster viktig. Vi må se på dem som er gode til dette, best i verden, ikke på dem som er dårligst, nemlig Norge. Vi har planene klare, en sterk integrering med Sandefjord Ballklubb er helt naturlig, sier Liverød, selv tidligere spiller i dansk fotball.

Etter 40 år i fotballen, som spiller, agent, speider og rådgiver gjør han seg sine tanker om situasjonen i norsk fotball.

– Jeg tror det er mulig, absolutt mulig, å etablere Sandefjord i toppen av norsk fotball, sier mannen som omtaler seg som «bidragsyter» i hjembyens fotballag.

– Jeg er kun bidragsyter. Jeg har kommet med innspill og tatt noen initiativ. Vi har en veldig konstruktiv og god dialog. Dette er forhåpentlig bare begynnelsen på noe vi kan bygge videre på. Jeg kan ikke ta noen avgjørelser eller bestemme, bare hjelpe til i Sandefjord Fotball.

Små ressurser

Sandefjord ligger på 11.-plass når Eliteserien tar sommerferie.

– Vi har som mål å være blant de ti beste lagene i Norge. Nå er vi på 11.-plass og er ikke så langt unna, sier Gunnar Bjønnes, leder i Sandefjord Fotball AS.

– Vi ønsker å stabilisere oss i toppen. Vi har ingen forventninger om å konkurrere med Rosenborg på kort sikt, det er ikke realistisk, men å kunne være midt på tabellen, fortsetter Bjønnes.

– Men når Odd, Haugesund og Strømsgodset har tatt medaljer, bør vel også Sandefjord kunne klare det?

– Det er ikke utenkelig, men vi har små ressurser. Blir vi litt bedre, får vi mer mediepenger. Det var vel kanskje slik Odd begynte å slå seg opp, sier Bjønnes.

