Liverpool-avis skaper sterke reaksjoner etter å ha sammenlignet RB Leipzig med nazister

Nå legger avisens redaktør seg paddeflat.

Det virker ikke som RB Leipzig kommer til å selge Naby Keita til Liverpool i sommer. Det har lokalavisen Liverpool Echo tungt for å akseptere.

I en kommentar mandag med tittelinngangen «Who in God's name are Leipzig?» valgte avisen å gå hardt ut mot den tyske klubbens valg om å tviholde på spilleren.

SS-sammenligning

Og det er her det gikk fryktelig galt for den populære blekka. I et avsnitt som nå er fjernet skrev Liverpool Echo følgende:

- RB Leipzig er forhatt i Tyskland fordi klubben er designet for å tjene penger i stedet for å lykkes med fotball. Faktisk er de den mest forhatte organisasjonen i Tyskland siden SS.

SS, forkortelse for Schützstaffel, ble opprettet i 1925 som en væpnet tropp som blant annet skulle være livvakt for Adolf Hitler. SS ble ifølge Store norske leksikon den mest ekstreme eksponenten for nazistisk raseideologi, samtidig som den var nazistenes ledende terrororganisasjon.

Men det stoppet ikke med nazi-referanser. I et nytt avsnitt spøker avisen med at Keitas hjemland Guinea ikke kan være perfekt for fotball siden Ebola-viruset har brutt ut der.

Etter en rekke klager fra lesere og brukere på sosiale medier måtte Liverpool Echo fjerne avsnittet.

- Beklager på det sterkeste

Avisens redaktør Alastair Machray legger seg nå paddeflat. I en uttalelse til The Independent sier Mahray følgende:

- Vi beklager på det sterkeste om vi har støtt noen. Referansene var av dårlig smak og dessverre gikk dem gjennom sensuren. Disse prosedyrene blir nå gjennomgått for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen, sier Machray.

RB Leipzig eies av energidrikkselskapet Red Bull, og har derfor solide økonomiske krefter i ryggen. Det gjør at bundesligaklubben ikke er like avhengige av å selge spillere for å unngå røde tall i regnskapsbøkene. Det at RB Leipzig ikke er avhengig av å selge Keita, kan være med på å presse prisen på spilleren til værs.

ØNSKET AV LIVERPOOL: Naby Keita skal være ønsket av Liverpool.

RB Leipzig har gjort det klinkende klart at de ikke ønsker å selge midtbanespilleren, og flere engelske medier rapporterer nå at rødtrøyene har gitt opp en mulig overgang.

Nylig skal Liverpool ha fått avslått et bud på 66 millioner pund, og det skal ha vært siste forsøk fra Anfield-klubben.

Eurosport-kommentator og ekspert på tysk fotball, Petter Bø Tosterud, fortalte nylig til Nettavisen at Keitas egenskaper kan forsvare en meget høy prislapp.

- Om han er verdt 700-800 millioner er vanskelig å si. Man har jo spillere som Messi, Ronaldo og Mbappé som er verdt enda mer, så det er jo en gal verden uansett. Premier League-klubbene har råd til dette, og det er ikke lett å finne en annen spiller med slike egenskaper både offensivt og defensivt. Så jeg kan forstå at prisen ligger på det nivået, sa Tosterud.

Eksperten beskrev Keita som en teknisk god boks-til-boks-spiller.

- Han vinner mange baller defensivt, samtidig som han har et bra blikk offensivt. Han har tempo i alt han gjør. Det er egentlig en spiller som har det aller, aller meste, var den rosende dommen fra Eurosport-kommentatoren.

Men enn så lenge virker det altså som om han blir værende i RB Leipzig. Enten Liverpool Echo liker det eller ei.