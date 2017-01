ANNONSE

Liverpool har avslått et lånetilbud fra Southampton på midtstopper Mamadou Sakho.

Southampton, som for tiden må klare seg uten kaptein José Fonte som ønsker seg bort fra klubben, skal ha forhørt seg med Merseyside-klubben om å få låne Sakho ut sesongen, men Liverpool skal kun være villig til å selge franskmannen på permanent basis. Det skriver lokalavisen Liverpool Echo.

Sakho er fullstendig ute i kulda hos Jürgen Klopp og har ikke spilt en førstelagskamp siden april. Franskmannen ble sendt hjem fra lagets oppkjøringsturné i USA i sommer etter gjentatte ganger å ha kommet for sent til lagsammenkomster.

Han ble også tidligere i år utestengt for å ha benyttet seg av et fettforbrennende stoff. Liverpool har allerede solgt en midtstopper i januarvinduet. Onsdag forlot Tiago Ilori klubben til fordel for Reading.

