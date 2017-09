Liverpool-jubel i ellevilt drama

Fem mål og et misbrukt straffespark på King Power Stadium.

LEICESTER - LIVERPOOL 2-3:

Liverpool slo Leicester 3-2 på bortebane i Premier League lørdag kveld, etter det som ble et svært dramatisk oppgjør mellom lagene.

Liverpool tok ledelsen 1-0 ved Mohamed Salah og 2-0 ved Philippe Coutinho, men rett før pause fikk Leicester en redusering ved Shinji Okazaki.

Jordan Henderson la på til 3-1 for gjestene et stykke ut i andre omgang, men Leicester reduserte igjen like etterpå, ved Jamie Vardy.

På stillingen 3-2 til Liverpool misbrukte Vardy også en straffe.

- Var frispark



I en heseblesende affære klarte Liverpool til slutt å ro i land tre poeng, noe som betyr at klubben står med 11 poeng etter seks kamper i ligaen.

- Det er ekstremt underholdende. Jeg tror mange managere ville vært forbannet på eget lag, men Klopp syns dette er gøy. Underholdende er det, men kontrollert er det definitivt ikke, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i studio etter kampslutt.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det var en fortjent seier.

- De første 30-35 minuttene var vi veldig gode og tok ledelsen. Så slapp vi inn et mål, men det var jo frispark til vår keeper. Hva kan jeg si? Det var egentlig ikke én gang en sjanse, for Vardy skulle ikke hatt frispark først der og så skulle Mignolet hatt frispark, sier Klopp i et TV 2-sendt intervju.

- I andre omgang trengte vi 10-15 minutter på å komme inn i rytmen og spille slik vi ønsket. Da de fikk straffe, det er ikke akkurat det beste jeg har opplevd i livet, men vi vet at Mignolet er god på straffer og han viste det. Det var god innsats og jeg synes vi vant fortjent, sier Klopp.

Leicester fikk altså straffe på stillingen 3-2 etter at Mignolet feltet Vardy, men keeperen gjorde opp for seg med en god redning.

- Jeg holdt hodet kaldt og fokuserte på å redde og det ga uttelling. Tre poeng på bortebane er det viktigste. Gutta kjempet godt og det var veldig fortjent i dag, sier Liverpool-keeperen til BT Sports.

Leicester blir stående med sine fire poeng.

Salah-la-la



Liverpool gikk ut i hundre på King Power Stadium, men det var hjemmelaget som fikk den første store sjansen da Jamie Vardy ble spilt fri etter seks minutter. Spissen kom i stor fart og avsluttet fra skrått hold og Simon Mignolet fikk så vidt opp en hånd og stoppet avslutningen.

Returen havnet hos Riyad Mahrez, som satte ballen over mål.

Etter 13 minutter var det Liverpools tur. Emre Can klinket til fra distanse og ballen gikk på innsiden av stolpen og ut igjen i feltet. Der sto Mohamed Salah, men klarte på utrolig vis å skyte utenfor på blank kasse.

Minutter senere skulle likevel egypteren få sin revansj. Philippe Coutinho kombinerte fint med Alberto Moreno, før han slo inn mot lengste stolpe. Der raget Salah i luften og headet ballen i mål fra nærmest død vinkel.

I andre enden av banen skjedde det også ting. Simon Mignolet lot seg stresse etter et tilbakespill og sendte ballen rett i beina på Shinji Okazaki. Heldigvis for belgieren, skjøt Leicester-spilleren utenfor.

Coutinho-perle



Coutinho leverte en meget god første omgang mot Leicester i ligacupen tidligere denne uken og lørdag var han igjen på hugget. Etter 23 minutter fikk Liverpool frispark i perfekt posisjon for brasilianeren og Coutinho gjorde som så mange ganger før - curlet kula i mål helt borte ved stolpen.

Etter 40 minutter satte Okazaki ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside, da hele seks Leicester-spillere sto i offside på frisparket som ble slått inn i feltet i forkant av Okazakis avslutning.

På overtid i første omgang skulle likevel japaneren få sitt mål. Mignolet kom ut på en corner og under sterkt press fra nettopp Okazaki klarte han ikke å få ballen unna. Dermed dalte ballen ned rett bak keeperen og der sto Leicester-spilleren perfekt plassert for å dytte kula over streken.

PERLE: Philippe Coutinho satte et frispark i mål.

Liverpool-spillerne var rasende og mente det var angrep på keeper i forkant, men dommer Anthony Taylor vinket protestene unna.

TV-reprisen viste at Okazaki en stund holdt armen til Liverpools belgiske keeper og at det slik sett kan ha hindret ham fra å nå ballen ute i feltet.

Full kok



Da andre omgang ble sparket i gang var det ny nerve i kampen. 55 minutter var spilt da Liverpool fikk corner og ballen fra Coutinho mot Dejan Lovren var bra. Kroaten kom så vidt på ballen, men ble tydelig hindret av Wes Morgan inne i feltet, uten at dommeren så det.

Lovren fikk i stedet gult kort for protester i etterkant.

Det kokte virkelig ute på King Power Stadium nå og spillet bølget fram og tilbake. Begge lag skapte sjanser og det lå et mål i luften.

Det kom i det 68. minutt. Liverpool kontret lynkjapt etter et Leicester-angrep og innbytter Daniel Sturridge tok med seg ballen framover. Han ga videre til Jordan Henderson som so helt alene og kapteinen brukte et touch på å legge ballen til rette, før han dunket inn 3-1-ledelse.

Reddet straffe



Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. Rett etter gikk vertene i angrep og Marc Albrighton fintet bort Joe Gomez og la inn mot Demarai Gray. Mignolet stoppet skuddet til innbytteren, men returen havnet på hodet til Jamie Vardy og han kunne enkelt redusere for Leicester.

Liverpool vaklet og bare minutter senere fikk vertene straffe. Mignolet felte Vardy på vei igjennom og dommer Taylor pekte på krittet. Vardy gikk selv fram for å ta straffen, men keeperen gjorde alt godt igjen med en god redning på en ganske svak straffe som ble satt midt i mål.

REDDET STRAFFE: Liverpools Simon Mignolet.

Liverpool stoppet heller ikke oppå angripeog hadde gode muligheter ved både Salah og Sturridge, men Kasper Schmeichel reddet fra begge. Georginio Wijnaldum fikk også avsluttet fra god posisjon, men utenfor.

De siste minuttene roet det hele seg litt ned og Liverpool fikk litt bedre kontroll, og dro i land tre viktige poeng.

