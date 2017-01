Liverpool-lapp fikk folk til å stusse

ANNONSE

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1-0:

Liverpool tapte 1-0 mot Southampton onsdag kveld. Kampen var den første av i alt to semifinaler mellom lagene i ligacupen.

Returkampen spilles 25. januar på Anfield

De røde fra Merseyside spilte totalt sett en meget svak kamp og var heldige som ikke fikk både ett og to baklengsmål til i sekken.

Nathan Redmond scoret kampens eneste mål i første omgang.

Det var imidlertid en episode i andre omgang mange bet seg merke i underveis i matchen. Da Philippe Coutinho ble byttet inn for Georginio Wijnaldum, hadde brassen med seg en lapp til Daniel Sturridge.

Lappen var angivelig fra manager Jürgen Klopp og inneholdt ifølge Liverpool Echo trolig informasjon om et taktikkskifte hos de røde.

På nettet har det imidlertid allerede kommet en rekke tolkninger på hva som kunne stått på lappen og morsomhetene har ikke latt venter på seg.

Til tross for 1-0-tapet har Liverpool fortsatt gode muligheter til å komme seg til finalen og der venter da vinneren av oppgjøret mellom Manchester United og Hull. United vant den første semifinalekampen med 2-0.

Manchester United og Liverpool møtes til ligakamp søndag.

Her er et knippe med morsomheter fra Twitter:

Think this is the note Klopp just gave to Sturridge pic.twitter.com/M6QvLuhGzH — Chris Bascombe (@_ChrisBascombe) January 11, 2017

Exclusive pic of the Sturridge note. pic.twitter.com/h9zuj1RlTC — Andrew Beasley (@BassTunedToRed) January 11, 2017

The note sent onto the pitch for Liverpool... pic.twitter.com/kTy7tOdAp8 — Empire of the Kop (@empireofthekop) January 11, 2017

That note to Sturridge... pic.twitter.com/2nAaL2HTQ5 — John Humphrey (@humphtweeteth) January 11, 2017

The note Sturridge was given has been revealed 😂😂😂 pic.twitter.com/qRfcRu4HvR — LFC - Reds Fan™ (@RedsfansLFC) January 11, 2017

The note Klopp gave to Sturridge pic.twitter.com/uPcuTxJaLq — Matt Ford (@matt_4d) January 11, 2017

Klopps note to Sturridge pic.twitter.com/u5dnqrzQPj — Captain Insensible (@keswickbro) January 11, 2017

Just found the note Klopp handed Sturridge to show the lads pic.twitter.com/Odt8rAIbpt — Paul Fantham (@paulfantham) January 11, 2017