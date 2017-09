Liverpool nådde ikke fram med Mané-anke

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Liverpool-profilen Sadio Mané må sone tre kampers karantene for utvisningen han pådro seg i storkampen mot Manchester City lørdag.

Liverpool anket det røde kortet, men tirsdag ble anken avvist av Englands fotballforbund (FA), melder Sky Sports.

Mané ble vist ut etter 37 minutters i lørdagens storkamp i Manchester. Liverpool-spilleren jaktet da en ball inn bak City-forsvaret og møtte City-keeper Ederson med knottene først. Kollisjonen ble voldsom.

Etter å ha fått behandling på banen i mange minutter ble Ederson fraktet vekk på båre iført nakkekrage.

Noen timer etter kampen postet Mané selv et innlegg på sin Facebook-side, der han hilste til Ederson:

- Jeg håper Ederson får en rask rehabilitering. Jeg er lei meg for at han ble skadd i vår ulykksalige kollisjon på banen, og jeg er lei meg for at han ikke kunne fullføre kampen som følge av dette. Jeg ber for at han er raskt tilbake, skrev senegaleseren.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var blant dem som mente kollisjonen var et uhell, og at det røde kortet var strengt idømt. Derfor valgte Liverpool å anke.

Mané går nå glipp av de kommende ligakampene mot Burnley, Leicester og Newcastle.

