Liverpool rundspilte Bayern Munchen

Treningskamper er treningskamper, men Liverpool-fansen smiler nok fra øre til øre etter tirsdagens møte med tyske Bayern Munchen i Audi-cup.

BAYERN - LIVERPOOL 0-3:

Liverpool vant nemlig fullt fortjent 3-0 på Bayerns hjemmebane Allianz Arena i Munchen etter en imponerende forestilling bare 11 dager før seriestart.

Se scoringer og høydepunkter nederst i saken.

Sadio Mané sendte gjestene i føringen etter en vakker kontring syv minutter ut i kampen. Han fikk ballen av Firmino og satte inn 1-0 i lengste hjørne bak en utspilt Sven Ulreich i Bayern-målet.

- Rundspiller Bayern

Ti minutter før pause økte nykommer Mohamed Salah ledelsen til 2-0 da han pirket ballen over mål med hodet etter en pasning fra Alberto Moreno.

Liverpool spilte til tider fin fotball mot et relativt toppet Bayern-mannskap. Jurgen Klopps mannskap var periodevis flere hakk vassere enn de tyske mesterne.

- Liverpool rundspiller Bayern for øyeblikket, tvitret fotballekspert Morten Langli underveis i andre omgang.

20 minutter før slutt trodde Marko Grujic han hadde økt ledelsen til 3-0 med et skudd som gikk stang inn, men scoringen ble annullert for offside på Adam Lallana.

MÅLSCORERE: Liverpools Mohamed Salah (t.h) og Sadio Mane fant nettmaskene mot Bayern.

Sturrige scoret - og ble skadet

Men Liverpool skulle få scoringen sin. Syv minutter før slutt kom Daniel Sturridge alene med keeper, og iskaldt chippet han inn kveldens tredje for Anfield-klubben. Dessverre for Liverpool ble spissen skadet da han scoret og måtte forlate banen til fordel for Dominic Solanke.

3-0 ble også sluttresultatet, og dermed har Liverpools gode sesongoppkjøring blitt enda bedre. Fra før har Jurgen Klopp & co. vunnet fem av seks treningskamper siden slutten av mai.

Greit det er treningskamp og alt detta. Men de mektige herrer i Bayern liker ikke å tape. Spesielt ikke på eget gress og på denne måten. — morten langli (@skolemorten) August 1, 2017

Audi-cup er en vennskapsturnering som arrangeres for femte gang. Det er kun fire lag med i turneringen, og alle kampene spilles på Allianz Arena. I år er Bayern, Liverpool, Napoli og Atletico Madrid klubbene som deltar.

Atletico Madrid vant tidligere tirsdag sin kamp mot Napoli 2-1 og møter nå Liverpool i finalen. Bayern møter Napoli i kampen om tredjeplassen. Begge kampene spilles allerede onsdag kveld.

Her kan du se høydepunkter fra tirsdagens Liverpool-seier mot Bayern:

P.S: Her finner du kampinfo og lagoppstillinger fra tirsdagens kamp.