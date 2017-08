Liverpool showet seg inn i Champions League: - Fantastisk fotball

Jurgen Klopps mannskap sikret Champions League-gruppespill med en imponerende oppvisning mot tyske Hoffenheim.

LIVERPOOL - HOFFENHEIM 4-2:

(Sammenlagt 6-3):

Rødtrøyenes overlegne seier mot tyskerne gjør at England nå har fem lag med i gruppespillet for første gang i turneringens historie.

- Vi er veldig glade nå. Denne klubben hører hjemme i Champions League, sier Emre Can til Viasat etter kampen.

Og Liverpool levnet aldri noen tvil om at det skulle gå deres vei.

Liverpool vant den første kampen 2-1, og i returoppgjøret på Anfield onsdag kveld feide de Hoffenheim av banen og vant 4-2 med en bunnsolid forestilling. Det betyr 6-3 sammenlagt og klasseforskjell på lagene.

- En briljant kveld for oss. Vi er utrolig fornøyd med å være tilbake i mesterligaen. Der hører denne klubben hjemme. Nå sikter vi mot å vise oss fram der. Vi vil vinne kamper, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampslutt, ifølge BBC.

Klopp: - Eksepsjonelt

Særlig før pause imponerte Liverpool stort fremover på banen.

- Liverpool spiller fantastisk kombinasjonsfotball som er en fryd for øyet, utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke da hjemmelaget hadde sørget for scoring nummer tre før det var spilt 22 minutter.

Også Liverpools manager hyller angrepsspillet laget hans leverte.

- Starten var eksepsjonell, og vi spilte fantastisk fotball. Det er slik vi ønsker å spille, sier Jurgen Klopp til Viasat etter kampen.

Liverpool gikk nemlig ut i 100 foran egne tilskuere, og i løpet av kampens fem første minutter kunne det stått både 1-0 og 2-0. Både Mohamed Salah og Sadio Mané fikk hver sin gedigne målsjanse uten å finne nettmaskene.

KLARE FOR CHAMPIONS LEAGUE: Liverpools Emre Can og lagkameratene jubler for scoring. Rødtrøyene spilte en glimrende kamp mot tyske Hoffenheim.

Så var det gjestenes tur til å prøve seg, og Serge Gnabry hadde et elendig forsøk da han satte ballen langt utenfor fra fem meter, men forsøket ble uansett avvinket for offside. Det bør den tidligere Arsenal-spilleren nesten være glad for.

Ti minutter inn i kampen kom første scoring. Mané kjørte karusell med en Hoffenheim-forsvarer før han fant Emre Can med en frekk flikk. Tyskeren siktet på høyre hjørne, men skuddet endret retning i Håvard Nordtveit og snek seg inn til venstre for keeper. Dermed tok Liverpool ledelsen 1-0.

Det tok ikke lenge før det igjen smalt foran målet til Hoffenheim-keeper Oliver Baumann. Roberto Firmino fintet seg fint fri og fant Georginio Wijnaldum foran mål med en fin pasning. Midtbanespillerens forsøk traff høyre stolpe, men på returen var Salah sikker og satte inn 2-0 for vertene.

Herlig fotball

Men de ga seg ikke der. To minutter senere var Liverpool på ferde igjen, og denne gangen gjorde de det på vakrest mulig måte.

Wijnaldum fant Mané med en fin pasning i bakrom, og angrepsspilleren skar inn i banen før han ga den videre til Firmino som kom på en overlap. Brasilianeren, som kom til Anfield fra nettopp Hoffenheim, chippet et innlegg til Can på bakre stolpe, og tyskeren hadde ingen problemer med å dunke inn 3-0.

Et aldeles nydelig angrep av rødtrøyene.

Da hadde Hoffenheims talentfulle manager Julian Nagelsmann fått nok. Han valgte å ta grep ved å bytte ut en svak Nordtveit til fordel for angrepsspilleren Mark Uth allerede etter 23 minutter. Den norske landslagsspilleren og engelsk fotball går tydeligvis ikke helt overens.

Og Uth tok vare på muligheten han fikk da Nordtveit gikk av banen. Spissen satte inn en redusering for gjestene med et hardt skudd nede til venstre et kvarter før pause. Dermed sto det 3-1 på Anfield da lagene gikk til pause.

I andre omgang fortsatte Liverpool å gi gjestene trøbbel. Både Wijnaldum og Mané skapte store sjanser uten at ballen ville i mål.

En halvtime før slutt fikk de igjen uttelling. Jordan Henderson snappet ballen fra en klønete Kevin Vogt i tyskernes midtforsvar og kom mutters alene med Baumann i Hoffenheim-målet. Uegoistisk spilte han ballen til Firmino som enkelt kunne sette inn 4-1 i det åpne målet. En fortjent scoring for en av Liverpools beste spillere onsdag kveld.

FANT NETTET: Liverpools Roberto Firmino og Jordan Henderson feirer scoring.



Ti minutter før full tid reduserte Hoffenheim nok en gang da Sandro Wagner satte inn 4-2 med et flott hodestøt, men det var for sent for gjestene.

Flere mål ble det ikke, og Anfield-publikummet kunne gå hjem med et stort smil om munnen. Nå er de sikret flere kamper i verdens beste klubbturnering utover høsten og vinteren.

Gruppespillet til Champions League trekkes allerede torsdag klokken 18.00, og trekningen kan du se på Eurosport 1 og Viasat Fotball. Første kamp i gruppespillet spilles 12. september.

Her er pottene det skal trekkes fra:

Pot 1: Real Madrid, Bayern, Juventus, Benfica, Chelsea, Sjaktar Donetsk, Monaco, Spartak Moskva

Pot 2 : Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Sevilla, Man. City, FC Porto, Man. United

Pot 3: Napoli, Tottenham, FC Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Besiktas

Pot 4: Celtic, CSKA Moskva, Sporting CP, APOEL Nicosia, Feyenoord, NK Maribor, FK Qarabag, RB Leipzig

