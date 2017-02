Liverpool sikret årets første ligaseier

ANNONSE

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2-0:

Liverpool sto med kun én fattig seier så langt i 2017 før møtet med Tottenham på Anfield, men lørdag løsnet det endelig for de røde.

Sadio Mané scoret to raske mål i en gnistrende første omgang og det var nok til å sikre hjemmelaget tre sårt trengte poeng i ligaen.

Jürgen Klopps gutter rystet Tottenham den første halvtimen av oppgjøret og kunne fort ha ledet med både tre og fire mål tidlig i kampen.

- Det er klasseforskjell, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad da Liverpool rystet laget som fortsatt kjemper om ligagullet.

Tre poeng til Liverpool betyr at klubben nå er oppe på en foreløpig fjerdeplass i Premier League. De røde har nå sanket 49 poeng.

Tottenham blir stående med sine 50 poeng fra 25 kamper.

Gikk ut i hundre



Liverpool gikk ut i hundre mot londonlaget og var tydelig ute etter å revansjere den siste tids svake resultater i Premier League.

Tottenham hang rett og slett ikke med på tempoet til hjemmelaget og de røde satte fart i angrep så fort de vant ballen på midtbanen.

Spesielt Ben Davies så ut til å slite voldsomt med farten til Sadio Mané og Liverpool angrep gang på gang mot den walisiske backen.

Etter 16 minutter viste det seg som en suksessoppskrift.

Mané ble spilt nydelig fri av Georginio Wijnaldum, parkerte nevnte Davies, og løp seg fri. Alene med keeper Hugo Lloris gjorde senegaleseren alt rett og satte sikkert inn ledermålet bak Tottenhams franske burvokter.

To minutter senere var samme mann på farten igjen. Først avsluttet Adam Lallana, men Lloris reddet. Returen havnet hos Roberto Firmino, men Spurs-keeperen reddet på ny og ga en ny retur. Den havnet hos Mané og Liverpool-stjernen banket ballen i nettaket fra sju meter.

Tottenham var definitivt rystet på Anfield.

Liverpool og Mané fortsatte sine herjinger og i det 22. minutt løp angriperen seg igjen fri på ny. Denne gang satte han kula like utenfor.

Samme mann var nok en gang nær scoring minuttet senere, da han fikk ballen i litt skrå posisjon og banket til, men Lloris reddet.

Spurs bedre med



Tottenham kom litt bedre med utover i omgangen og etter 26 minutter ble Heung-Min Son spilt igjennom. Simon Mignolet, som mange mente burde vært vraket til kampen, vartet opp med en god og viktig redning.

Rett etter skapte Tottenham igjen litt kaos inne i Liverpools boks og en heading fra Dele Alli ble klarert like over tverrliggere av Lucas Leiva.

Gjestene fra London hadde også et frispark i svært god posisjon, men Christan Eriksen hadde ikke stilt siktet rett og skjøt godt over.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FIKK KJØRT SEG: Tottenham-back Ben Davies.

Keeper Hugo Lloris hadde en travel første omgang på Anfield og holdt på å rote det til etter en halvtime. Franskmannen drøyde lenge med å klarere en ball og skjøt den rett i Firmino, men ballen spratt keeperens vei.

32 minutter var spilt da Philippe Coutinho fikk en god mulighet, men brassens skudd fra rundt 14 meter ble stoppet av Spurs-keeperen.

Etter 45 heseblesende minutter gikk Liverpool til pause med 2-0. Totalt hadde Liverpool åtte avslutninger på mål i første omgang, noe som ifølge Opta er det høyeste antall avslutninger Spurs har hatt imot seg i en første omgang, siden Opta begynte å føre slik statistikk i 2003/04-sesongen.

Tøffere tak



Andre omgang ble en langt tettere batalje og var mer preget av tøffe dueller, enn det raske kontringsspillet vi fikk se i første omgang.

Dommer Anthony Taylor måtte dele ut flere gule kort til to lagene.

Tottenham og Harry Kane ga Liverpool et lite skremmeskudd da spissen satte ballen i stolpen etter et innlegg, men det hele ble avblåst for offside.

Liverpool kom til sin første store sjanse i andre omgang etter 70 minutter. Et frispark landet på hodet til Joel Matip. Lloris reddet avslutningen.

Fire minutter senere ble Coutinho spilt i god posisjon av Adam Lallana, men igjen traff ikke brasilianeren skikkelig med skuddet.

Nærmere scoring kom ingen av de to lagene i andre omgang.