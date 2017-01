Liverpool slått ut av ligacupen

ANNONSE

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 0-1, 0-2 sammenlagt



Southampton frustrerte Liverpool nok en gang og stakk av med biletten til ligacupfinalen etter å ha vunnet 1-0 på Anfield.

Innbytter Shane Long ble matchvinner og avgjorde semifinaledobbelen definitivt etter en kontring på overtid.

Liverpool bommet på store sjanser og mente seg snytt for straffespark både én og to ganger mot slutten av kampen. Først da det så ut til at Shane Long hindret en avslutning med en aktiv skulder i egen 16-meter.

Hands er blitt dømt for mindre tilsiktede manøvre tidligere, men dommer Martin Atkinson reagerte ikke.

I sluttsekundene unnlot samme mann også å blåseda nesten alle på tribunene ropte på straffe etter en tøff takling i Southampton-feltet. Vertene måtte nøye seg med corner og reprisene viste at det trolig var en riktig avgjørelse.

- Jeg synes Liverpool ble snytt for et straffespark, kommenterte Europsport Norges Kenneth Fredheim og henviste til hands-situasjonen.

Klopp frustrert



Manager Jürgen Klopp understreket at Southamptons avansement var fortjent.

- De vant begge kampene, og de fortjente det. Vi spilte bra. Vi kan ikke skape flere sjanser enn vi gjorde i andre omgang. Da dominerte vi, sa Klopp ifølge BBC.

Men han syntes også dommer Atkinson kunne blåst til Liverpools fordel ved flere anledninger.

- Dommeren så ikke handsen til Long og det hjalp oss ikke i en kamp som dette, tilføyde tyskeren, før han gjentok at hans spillere var nødt til å score mulighetene.

- Det hadde vært fint å høre dommeren blåse. Jeg vet ikke hvor mange ganger det har skjedd denne sesongen. Mot Manchester United fikk vi et klart offsidemål imot, men det var ingen som sa noe. I kveld var det straffe, men ingen sa noe, fortsatte Liverpools manager.

Misbrukte muligheter



Liverpools første virkelig store målsjanse kom da Fraser Forster holdt på å tabbe seg skikkelig ut etter pausen. Et hardt skudd fra Emre Can gikk i utgangspunktet rett mot Southamptons burvokter.

Men Forster glapp skuddet over hodet. Med nød og neppe fikk landslagskeeperen likevel avverget før ballen spratt over målstreken. Hjemmepublikummet jublet håpefullt for mål, men TV-bildene bekreftet at ballen aldri var forbi den hvite linja.

Like etter Forsters nesten-brøler var hjemmelaget uhyre nær nettkjenning igjen. Daniel Sturridge sto plutselig aleine der ballen datt ned etter et hjørnespark.

Spissen bykset opp i lufta og prøvde seg på et høyt volleyspark. Fra kort avstand sendte han ballen over tverrliggeren.

- For en sjanse for Sturridge. Han har fire mål i ligacupen og dette burde vært det femte, konstaterte Fredheim.



MANGLET PRESISJON: Daniel Sturridge og Liverpool trøblet med å score målet de trengte i returmøtet hjemme mot Southampton i ligacupens semifinale. Her skyter angriperen over på en av rødtrøyenes største muligheter,

Heller ikke da samme Sturridge møtte et flott Jordan Henderson-innlegg fra venstre var marginene med Liverpool.

Midtspissens avslutning gikk igjen for høyt til å finne nettmaskene.

Heldig første halvdel



Etter den første omgangen var det Southampton som hadde vært klart nærmest scoring. Dusan Tadic var en hårsbredd fra å sette inn kampens første mål etter 36 minutter.

Men Liverpool-målvakt Loris Karius fikk så vidt hindret ballen i å forsvinne mellom beina sine før han plukket opp den løse ballen.

Nathan Redmond sto for forarbidet både ved den anledningen, og da gjestene var meget farlig frampå igjen tre minutter etterpå. Kantspilleren lekte med en kamprusten Joël Matip ved begge tilfellene før han slo inn mot lagkamerater i feltet.

Southamptons andre store sjanse var det Steven Davis som misbrukte. Sistnevnte blåste ballen svakt over fra meget god posisjon.

Det betydde lite da Shane Long uansett spikret avansementet for bortelaget på overtid av kampen.