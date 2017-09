Liverpool slått ut av ligacupen

Leicester ble for sterke på King Power Stadium.

LEICESTER - LIVERPOOL 2-0:

Liverpool er ute av ligacupen.

Det ble klart tirsdag kveld da Jürgen Klopps menn tapte 2-0 borte mot Leicester på King Power Stadium. Shinji Okazaki og Islam Slimani scoret målene for vertene. Begge scoringene kom i andre omgang,

Det var Liverpool som dominerte kampen før pause, men de røde slet med å omsette sjansene og ble straffet hardt for det etter hvilen.

- Talentløst



Liverpool har fått mye kritikk for forsvarsarbeidet så langt denne sesongen og også mot Leicester var det problemer i de bakre rekker.

Spesielt ved 1-0-målet slet Liverpool med å få ballen unna.

Viasaport-kommentator Morten Langli oppsummerte slik:

- Først opphever Joe Gomez offsiden. Så taper de tre dueller på rad innenfor egen 16-meter. Du kan spole tilbake og se baklengsmålene i kamp etter kamp, det er noe veikt og tafatt, det er noe talentløst som skjer innenfor egen 16-meter, sa kommentatoren etter Okazakis 1-0-mål.

Liverpool-manager Klopp var heller ikke fornøyd etter kampen.

- For å være ærlig, jeg er lei av at vi slipper inn sånne mål. Vi kan ikke spille fotball på denne måten. Det ene målet kommer etter en andreball fra en corner og det andre kommer etter et innkast, tror jeg. Leicester henger med i kampen, fordi vi ikke klarer å avgjøre, sa han til Sky Sports etter kampen.

Allerede lørdag får imidlertid Liverpool muligheten for revansj mot nettopp Leicester. Da møtes lagene på samme bane i Premier League.

Frisk Robertson



Liverpool dominerte kampen fra start til slutt i første omgang, men som flere ganger tidligere denne høsten slet de røde med effektiviteten.

Philippe Coutinho spilte fra start for gjestene og skapte mye med sitt blikk og sine pasninger, mens også venstreback Andrew Robertson viste gode takter og kom ofte med framover og hadde flere gode innlegg.

Robertson viste seg fram allerede etter seks minutter da han slo et godt innlegg inn i boksen. Alex Oxlade-Chamberlain kom på ballen, men nykommeren fikk ikke avsluttet skikkelig ved bakerste stolpe.

Etter ti minutter dro Coutinho seg fri og satte fart mot mål. Skuddet fra brassen ble imidlertid reddet av keeper Ben Hamer. Seks minutter senere var samme mann på farten igjen, men da gikk skuddet rett på keeper.

Leicester hadde ikke all verden å by på offensivt de første 45 minuttene, men i det 19. minutt dro Demarai Gray seg fri. Skuddet var svakt.

Mye Coutinho



Like etter var Robertson igjen på ferde på motsatt banehalvdel. Denne gangen slo han inn mot Dominic Solanke. Spissen fikk avsluttet, uten at det skapte all verdens hodebry for Leicester-forsvaret og Hamer.

26 minutter var spilt da gjestene fikk en diger sjanse. Coutinho briljerte igjen sentralt i banen og ga videre til Solanke inne i boksen. Han ga videre til Robertson, som la inn foran mål, men ballen gikk via en Leicester-spiller og dermed rakk ikke Coutinho å få fram en fot i feltet.

Fem minutter før pause fikk Liverpool frispark. Coutinho stilte seg opp og forsøkte å curle ballen i mål, men den gikk et godt stykke over mål.

DOMINERTE: Philippe Coutinho spilte en god førsteomgang for Liverpool, men ble byttet ut i pausen.

På overtid i første omgang fortsatte Liverpools brasse å herje med Leicester. Han tråklet seg først fri, før han presset fikk gitt videre til Solanke, som kom på løp. Den unge spissen forsøkte å løfte ballen over Hamer, men var ikke følsom nok og kula landet på nettaket.

Dermed sto det 0-0 etter første omgang på King Power Stadium.

Suser i krysset



Til tross for at Coutinho spilte en meget god førsteomgang, ble han tatt ut av manager Jürgen Klopp i pausen. Inn kom Ben Woodburn.

Byttet så ut til å påvirke Liverpool litt og de røde var ikke like dominerende innledningsvis i andre omgang. I stedet kom Leicester bedre med i kampen og etter 65 minutter fikk vertene uttelling.

En corner ble først klarert, men hjemmelaget holdt trykket oppe og ballen havnet etter hvert i beina på Shinji Okazaki og japaneren lot seg ikke be to ganger da han plasserte ballen til side for Danny Ward og i mål.

Etter scoringen skapte Liverpool farligheter ved både Woodburn, og Danny Ings, men slet fortsatt med å få ballen over streken.

I andre enden av banen var treffsikkerheten langt større. I det 78. minutt rev Islam Slimani seg fri og klinket ballen opp i krysset. En herlig scoring av spissen, men igjen svakt av Liverpools forsvar.

Dette klarte Liverpool aldri å svare på og det endte 2-0.

