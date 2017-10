Liverpool slo tilbake etter kritikken

Rødtrøyene sto med tre strake ligakamper uten seier. Men hjemme mot Huddersfield løsnet det for Jurgen Klopps disipler.

LIVERPOOL - HUDDERSFIELD 3-0:

Liverpool tok til slutt en fullt fortjent 3-0-seier mot Huddersfield på Anfield. Daniel Sturridge, Roberto Firmino og Georginio Wijnaldum sto for nettkjenningene.

Lørdagens Premier League-seier kom i grevens tid for hjemmelaget, som den siste tiden har fått kritikk fra alle kanter etter flere kamper preget av svake prestasjoner.

Seieren er faktisk Liverpools første på over en måned i den engelske toppdivisjonen.

Men én ting får eksperene til å klø seg i hodet etter Liverpool-triumfen: Laget bommer og bommer på straffespark. Det skjedde også i lørdagens kamp da Mohamed Salah sløste bort forsøket fra ellevemeteren i førsteomgang på stillingen 0-0.

Vil gi Milner ansvaret

Etter straffesituasjonen stilte flere seg spørsmålet om hvorfor ikke James Milner, som har en bra statistikk fra straffemerket, får ansvaret for rødtrøyene.

Liverpool har denne sesongen bommet på straffespark fra både Jordan Henderson, Roberto Firmino og Salah.

- Hvorfor kan ikke Milner ta straffene, skrev John Arne Riise på Twitter.

- Jeg forstår det ikke. Når du har Milner på laget som har vært så sikker, synes jeg det er rart, sa Brede Hangeland på TV 2.

Nå skal det nevnes at også Milner bommet på straffespark i fjor, mot Southampton 7. mai. Men han scoret til gjengjeld på syv strake før det.

Uansett er det ingen tvil om at rødtrøyene må få opp treffprosenten på straffer rimelig brennkvikt om de ikke skal sløse bort verdifulle poeng.

34 - Liverpool have now missed 34 @premierleague penalties - no side has missed more in the competition (Arsenal also 34). Waste. — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2017



Bommen til tross, det var mye å glede seg over for rødtrøyene lørdag. Daniel Sturridge fikk sjansen på topp i Phillipe Coutinhos skadefravær og betalte med scoring. Hardt kritiserte Dejan Lovren skulle egentlig få fornyet tillit i midtforsvaret etter den horrible prestasjonen mot Tottenham sist, men han ble skadet på oppvarmingen og ble erstattet av Ragnar Klavan.

Huddersfield, som kom til Anfield med en seier mot Manchester United i bagasjen, hadde uansett lite å stille opp med og tapte fortjent med overmennene i rødt.

Klopps bestevenn

Et poeng mange bet seg merke i før lørdagens kamp, er at bortelagets manager David Wagner er blant Jurgen Klopps beste venner. Faktisk var han forlover da Liverpool-sjefen giftet seg med sin Ulla i 2005. Klopp har tidligere uttalt at han «gråt som et lite barn» da Wagner ledet Huddersfield til opprykk, og de to har jobbet sammen i både Mainz og Borussia Dortmund.

Men Klopp og Liverpool fikk ikke noe gratis fra kompisen. Huddersfield la seg dypt fra første spark og gjorde det vanskelig for hjemmelaget.

Liverpool slet lenge med å trenge gjennom den parkerte bussen, men fem minutter før pause trodde alle at de fikk de nødvendige marginene på sin side for å score.

Da dømte nemlig Kevin Friend straffespark til Liverpool etter at Tommy Smith dro Roberto Firmino i drakta i sekstenmeteren.

Ny straffebom

Huddersfields kaptein bedyret sin uskyld, men reprisene viste at Smith dro Firmino såpass i drakta at det var korrekt å dømme straffespark.

Fra ellevemeteren bommet imidlertid Mohamed Salah med et forsøk som gikk rett på keeper.

DEPPER: Mohamed Salah må innse at han har sløst bort et straffespark. I bakgrunnen James Milner, som mange mener bør overta straffeansvaret.

- Et dårlig straffespark, var den nådeløse dommen fra TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller, som også bommet på et straffespark for sin engelske klubb for ikke lenge siden.

På returen kunne Jordan Henderson sette ballen i mål, men volleyforsøket gikk i stolpen og ut.

Dermed sto det 0-0 til pause, men andre omgang var bare fire minutter gammel da Liverpool endelig fikk hull på byllen.

Og igjen var det en gave fra Huddersfields kaptein Tommy Smith som skapte farligheten for hjemmlaget, og den tok Sturridge vare på. Spissen dukket opp i boksen da Smith headet en lang ball bakover i banen, og fra ti meter chippet han ballen over keeper og i mål. Dermed kunne Sturridge og Liverpool juble for 1-0. Det var for øvrig den engelske spissens andre mål for sesongen.

2-0 kom ikke lenge etterpå. På corner steg Firmino til værs og satte ballen i mål fra kloss hold, og dermed kunne hjemmefansen senke skuldrene.

Perlescoring

Et kvarter før full tid fastsatte Georginio Wijnaldum sluttresultatet til 3-0 da han hamret et skudd utagbart i høyre hjørne med en praktavslutning fra 15 meter.

18 - All 18 of Georginio Wijnaldum's @premierleague goals have come in home games (11 St James' Park, 7 Anfield). Castle. — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2017

Dermed kunne Liverpool feire en viktig seier både poengmessig og selvtillitsmessig.

Nå venter Maribor i Champions League for Liverpool førstkommende onsdag. Så skal rødtrøyene spille ny ligakamp lørdag 04. november borte mot West Ham. Huddersfield møter West Bromwich på hjemmebane samme dag.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken