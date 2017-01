Liverpools spillere fortvilte. Da tok Klopp et uventet grep

ANNONSE

Liverpool har fått en blytung start på 2017. Den røde klubben har kun vunnet én kamp i år, en omkamp mot lille Plymouth i FA-cupen.

Bare i løpet av den siste drøye uken har Merseyside-laget tapt tre kamper på hjemmebane, mot Swansea i ligaen, semifinalen mot Southampton i ligacupen og en smell mot Championship-klubben Wolves i FA-cupen.

Tirsdag venter ligaleder Chelsea på Anfield og et tap der, vil bety at manager Jürgen Klopp for første gang vil stå med fire strake tap, etter at han overtok jobben fra Brendan Rodgers tilbake i oktober 2015.

Skal Liverpool henge med i tittelkampen bør det bli tre poeng hjemme mot de blå. Liverpool er nå ti poeng bak londonlaget på tabellen.

Og selv om ligatittelen, selv med seier tirsdag, kan virke umulig, vil tre poeng også sørge for at Liverpool holder seg inne i kampen om en topp fire-plassering og muligheten til å spille Champions League neste høst.

Til tross for at 2017 har åpnet på begredelig vis for de røde, er det ikke første gang at Klopp har hatt en tung periode som Liverpool-manager.

Vendepunkt i 2015

Høsten 2015 kladdet det også for tyskerens lag. I perioden mellom 6. november og 20. desember i 2015, vant Liverpool kun to av åtte kamper.

I den perioden ble det blant annet 4-1-tap borte for Manchester City, tap hjemme mot Crystal Palace, tap borte mot Newcastle, uavgjort hjemme mot West Bromwich Albion og en 3-0-smell borte mot Watford i ligaen.

Den profilerte engelske journalisten Oliver Kay skrev i fjor en artikkel for magasinet FourFourTwo om et grep Klopp den gang tok for å snu den vonde trenden i klubben. Selvtilliten hos spillerne skal nemlig ha vært på bunn etter det sure 3-0-tapet for Watford i slutten av desember.

Kay skriver følgende om episoden, som da ble et vendepunkt.

- Jürgen Klopp liker en god fest. Det ble klinkende klart for Liverpools spillere på vei hjem fra Vicerage Road den 20. desember, 2015. De lurte på om manageren, etter å ha sett den svake forestillingen mot Watford, skulle finne på å avlyse klubbens julefest. De fleste antok at han kom til å gjøre det. Flere håpet han skulle gjøre det. Ingen var i humør til slikt.

Til spillernes store overraskelse insisterte Klopp på at festen skulle gå som planlagt, ifølge Kay. Ikke bare det, han gjorde det helt klart overfor spillerne at det var obligatorisk oppmøte. Spillerne, deres koner, og trenerstaben dro alle på fest den kvelden, men med en følelse av at de helst ville gjøre noe helt annet. Men alle som én møtte på festen.

Ifølge Kay tok Klopp mikrofonen og snakket til forsamlingen.

- Vi er alle skuffet, men kampen er over nå. Akkurat nå så er dette vår prioritet. Jeg bryr meg ikke om dere tar en drink eller to, men alle skal være her til klokka to i natt. Alt vi gjør, gjør vi sammen. Vi skal gjøre alt så bra som vi kan, og i kveld betyr det at vi skal feste, sa Klopp.

Kay skriver videre at spillerne gjorde som sjefen sa. Klopp selv var ifølge journalisten festens midtpunkt og etter talen strenet han rett ut på dansegulvet sammen med kona, Ulla. Klopp skal ha smilt hele kvelden og etter hvert smittet tyskerens gode humør over på Liverpools spillere.

Da klokka nærmet seg to, var det ingen som så på klokka. I stedet var spillere, trenere og partnere fullt opptatt med en dansekonkurranse.

Én på åtte kamper



Festen på Formby Hall Hotel hjalp stjernene å glemme det tunge resultatet mot Watford og en blek niendeplass på ligatabellen. Selv om den resterende delen av sesongen også inneholdt noen nedturer, så ble det en begivenhetsrik siste halvdel, med finale i både ligacupen og Europa League, selv om det til slutt ikke ble noen trofeer på de røde.

Denne sesongen ligger Liverpool langt foran det skjemaet, men de svake resultatene i 2017, ser igjen ut til å prege Liverpools selvtillit.

Den røde klubben avsluttet 2016 med seier over Manchester City og en andreplass på tabellen. Liverpool plukket 43 poeng på de første 19 kampene i Premier League, det beste klubben har klart siden 1991.

Dette viser hvor langt Liverpool har kommet på det drøye året som har gått siden Watford-tapet, en niendeplass på tabellen og Klopps festtale.

Men åtte kamper og kun én seier så langt i 2017 (tre uavgjort og fire tap), har igjen ført til tvil i Beatles-byen. Det som lenge så ut som kunne bli en strålende sesong, har nå blitt en kamp for å redde stumpene.

I MOTVIND: Liverpool står med kun én seier på åtte kamper i 2017.

Liverpool er ute av ligacupen og FA-cupen, og møter sterk konkurranse i ligaen. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham og Manchester United viser alle form god nok til å danke Liverpool ned fra topp fire.

I løpet av de neste sju kampene venter oppgjør mot nettopp Chelsea (h), Tottenham (h), Arsenal (h) og Manchester City (b), og dette blir alle nøkkeloppgjør som vil definere sesongen for Merseyside-klubben.

Klart for ny fest?

En seier hjemme mot ligalederen fra Stamford Bridge tirsdag, kan være akkurat den festen Klopp og de røde trenger for å få skuta på rett kjøl.

- Vi har faktisk spilt veldig bra i Premier League denne sesongen. Ikke best av alle, men det har likevel vært en veldig god sesong så langt. Selv om vi nå har tapt tre kamper på rad, sier Klopp før Chelsea-kampen.

Liverpool holder en fjerdeplass i Premier League etter 22 kamper. Klubben står med 45 poeng og er altså ti bak Chelsea på topp. Opp til Arsenal på andreplass er det to poeng og Tottenham på plassen foran har kun ett poeng mer enn Liverpool. Bak følger City på femteplass, to poeng bak de røde og United på sjetteplass, fire poeng bak Liverpool.

- Jeg kan ikke ignorere tapene, men jeg kan heller ikke bære dem med meg i ryggsekken hver dag. Vi må komme over det, sier tyskeren.

Klopp er klar på at han fortsatt holder seg positiv.

- Selv når det går dårlig, er det ikke noe problem å tenke positivt. Jeg er skuffet og frustrert over de siste kampene, men jeg står opp om morgenen og tenker på hvordan vi skal kunne bruke dette til vår fordel resten av sesongen. Det kommer alltid en ny kamp og du må være i rett humør for den. Jeg er hundre prosent overbevist om at du blir en vinner om du ser fram mot å vinne neste kamp, og ikke grubler over forrige tap, sier han.

- Jeg blir rasende når vi taper, og etter tre strake tap er det enda verre. Men jeg er ikke så dum at jeg bryr meg om hva folk skriver og sier. For meg er det nok at jeg selv er sint og frustrert, mener manageren.

- Det vil snu

På en pressekonferanse mandag ble det trukket fram at Klopp også under sin siste sesong med Borussia Dortmund hadde store problemer i ligaen, men også den gang klarte 49-åringen å snu den vonde trenden. Halvveis gjennom sesongen slet Dortmund i bunnen av tabellen, men endte til slutt på en sjuendeplass. Klopp mener tilfellene ikke kan sammenlignes.

- Det var den merkeligste sesongen jeg har opplevd. På all statistikk var vi nest best i Bundesliga, men lå likevel på 17- eller 18.-plass. Vi skapte flest sjanser, vi hadde ballen mest, vi løp mest og motstanderne skapte mindre enn oss, men vi hadde uflaks. Det er derfor det er så viktig å beholde troen på spillerne i slike situasjoner og forholde seg rolig, sier han.

- Det vil snu, legger Liverpool-manageren til.

Én ting mange har lagt merke til med Klopp, etter at han kom til Liverpool, er trenerens nære forhold til mange av spillerne.

Etter kampene er han førstemann ut på banen for å gi stjernene en stor bamseklem, det være seg om det har gått bra eller dårlig i kampen.

GIR STØTTE: Jürgen Klopp, her sammen med Adam Lallana.

På pressekonferansen påpekte Klopp nettopp det at spillerne nå trenger støtte, og ikke kritikk, og nektet å legge skylden for den dårlige perioden på spillerne. Han bryr seg heller ikke om kritikken fra pressen, selv om det for alvor har begynt å murre blant enkelte pressefolk nå i 2017.

- Jeg er ikke en manager for offentligheten. Jeg er ikke en manager som er opptatt av hva jeg skal si til journalister, og jeg er ikke interessert i hva folk mener om det jeg sier. Jeg er kun opptatt av hva spillerne mener, etter at jeg har snakket med dem. Forhåpentligvis så snakker jeg bedre med spillerne, enn jeg gjør med dere i pressen, sier Liverpool-sjefen.

- Jeg skal ikke straffe dem i garderoben og så komme ut og snakke positivt til pressen. Jeg glemmer spørsmålene jeg har fått her, så fort jeg er ferdig med intervjuene. Jeg jobber videre med spillerne og det er det eneste som interesserer meg. Ikke noe annet, påpeker den tyske treneren.

- En ny sjanse

Under møtet med Wolves lørdag kunne man høre buing og piping fra tribunen både da Liverpool gikk inn til pause på stillingen 0-2 og da dommeren blåste av kampen, og sjokktapet var et faktum.

Klopp håper og tror han fortsatt har fansens støtte.

- Mitt inntrykk er at fansen fortsatt er samlet bak oss. Det var god stemning både utenfor og inne på stadion lørdag. Tapet da handlet ikke om innsatsen fra publikum, men vi har ikke gitt fansen mye å juble for den siste tiden, men nå har vi en ny sjanse. Det blir viktig, sier Klopp.

- Det er kveld og flomlys på Anfield. Det burde bli en utmerket atmosfære mot det sterkeste laget i Premier League på nåværende tidspunkt.

Liverpool har den siste tiden måttet klare seg uten angrepsvåpenet Sadio Mané, men senegaleseren kan være tilbake i spill mot Chelsea.

Det er også ventet at Philippe Coutinho og Joel Matip nå for alvor er tilbake, men høyreback Nathaniel Clyne trolig ikke blir klar.

