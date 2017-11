Liverpools straffemareritt fortsetter: - Må skjerpe seg

Liverpool vant som ventet rimelig enkelt mot Maribor. Men igjen fortsetter klubben å sløse fra ellevemeteren.

LIVERPOOL - MARIBOR 3-0:

Jurgen Klopps menn tok en oppskriftsmessig 3-0-seier mot lille Maribor fra Slovenia onsdag kveld. Mohamed Salah, Emre Can og Daniel Sturridge scoret målene.

Men Liverpool-sjefen klør seg nok i hodet på grunn av én ting: Hvem i all verden skal ta straffesparkene fremover?

I onsdagens kamp var det James Milners tur til å bomme, og Liverpool har nå bommet fem av de syv siste straffesparkene klubben har fått denne sesongen.

- De må skjerpe seg, sa Viasat-kommentator Morten Langli. Og har naturligvis helt rett.

Hvem skal skyte?

Debatten om hvem som bør være straffeskytter vil neppe avta etter onsdagens kamp. Liverpool har denne sesongen bommet på straffespark fra både Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah og James Milner.

Klopp ble naturligvis spurt om straffebommen til Milner da han møtte pressen etter onsdagens seier.

- Straffesparket var bra, men keeperen gjorde en fantastisk redning, sier Klopp til BBC. Han innrømmer at klubben nå har fått et lite dilemma når det gjelder straffeskytter.

- Vi må tenke oss om, sier Klopp.

BOM, BOM, BOM, BOM: Nei, dette er ikke en Vengaboys-klassiker, men en oppsummering av Liverpools straffeform denne sesongen. Her representert ved James Milner i onsdagens kamp.

Onsdagens seier gjør nå at rødtrøyene topper gruppe E og er på vei mot sluttspill i Champions League. Med to kamper igjen å spille leder Anfield-klubben pulja med åtte poeng, tre mer enn Spartak Moskva på tredjeplass (som gir Europa League-spiller). Hele tabellen finner du nederst i saken.

- Det var vanskelig i første omgang fordi de lå så dypt, men vi fikk mer plass i andre omgang. Det ble en kamp vi måtte være tålmodige i, sier Emre Can ifølge BBC etter kampen.

Liverpool har den siste tiden fått mye kritikk for svake prestasjoner. Nå har klubben to strake seire, og Can mener det ser lysere ut for de røde.

- Vi kan gjøre det bedre denne sesongen, men det er fortsatt tidlig. Nå er vi bra posisjonert i Champions League og forhåpentligvis går vi videre til neste runde, sier Can.

LES: Detaljert kampreferat

Liverpool, som vant 7-0 i bortekampen mot Maribor i midten av oktober, slet lenge mot et lavtliggende og bussparkerende bortelag.

Et par ganger var det nær å bli farlig den første halvtimen, men det tok 31 minutter før kampens første store sjanse ble et faktum. Alex Oxlade-Chamberlain slo inn til Firmino som headet mot mål, men Jasmin Handanovic (39) slo ballen i tverrligger og ut til corner.

En fenomenal redning av 39-åringen som for øvrig er fetter av Inter-keeper Samir Handanovic. Men stort mer var det ikke å skrive hjem om etter de første 45 minuttene på Anfield.

- Dette var så dårlig at studio ikke tok seg bryet med å vise noe fra denne kampen i pausen, oppsummerte en skuffet Viasat-kommentator Morten Langli i det andre omgang skulle starte.

Men andre omgang startet bedre, i hvert fall sett med Liverpool-øyne. Tre minutter etter hvilen sendte Mohamed Salah Liverpool i ledelsen da han satte ballen i mål fra ti meter etter et innlegg fra Trent Alexander-Arnold.

Fem minutter senere fikk Liverpool som nevnt straffespark da Roberto Firmino ble dratt overende i feltet, men så var det dette med Liverpool og straffespark da.

James Milner bommet nemlig fra ellevemeteren, og dermed har Liverpool bommet på de fire siste straffesparkene på Anfield.

Klart han Can

Men seieren var aldri i fare. 25 minutter før slutt satte Emre Can spikeren i Maribor-kista da han spilte vegg med Milner og hamret ballen i mål fra 15 meter. En vakker scoring og hjemmelaget økte til 2-0.

I kampens siste ordinære spilleminutt økte innbytter Daniel Sturridge til 3-0 da han dukket opp på bakre stolpe og satte ballen i mål. Dermed tok hjemmelaget en enkel og grei seier foran egne tilskuere.

Nå venter ny kamp i Premier League for Liverpool. Rødtrøyene spiller allerede lørdag borte mot West Ham.

P.S: Hjemmelaget ble tvunget til å gjøre et tidlig bytte da Georginio Wijnaldum ble skadet etter et kvarter. Inn kom kaptein Jordan Henderson. Det er ennå ikke kjent hvor stort skadeomfang det skal dreie seg om.

