Lotteritilsynet reagerer på Eliteserien-promo på Eurosport: Vil se på avtalen fotballen har med Discovery

ANNONSE

Seriestart for Eliteserien og Obos-ligaen nærmer seg med stormskritt og Discovery-kanalene har begynt en massiv promotering av sitt nye fotballprodukt. SBS Discovery kjøpte i 2016 medierettighetene til de to øverste divisjonene i norsk herrefotball for astronomiske 2,4 milliarder kroner. Avtalen er på seks år, og det er straks klart for første sesong.

Discovery skal som kjent sende norsk toppfotball på kanalene Eurosport Norge, Eurosport Player, TVNorge og MAX.

Flere av Discoverys kanaler sender vanligvis et stort antall reklamer for internasjonale spillselskaper, også i forbindelse med sine sportssendinger, noe de kan gjøre fordi de sender fra utlandet og derfor kan omgå norsk forbud mot utenlandsk spillreklame. Så indirekte foregår også en del av finansieringen av Discoverys TV-rettigheter gjennom inntekter kanalen har fra utenlandske spillselskaper.

Men Medieavtalen som Fotball Media inngikk med Discovery på vegne av Norges fotballforbund og Norges Toppfotball i 2016, som ga kanalen rettighetene til å sende Eliteserien og Obos-ligaen, begrenser ytterligere Discoverys mulighet til å vise å vise utenlandsk spillreklame.

Krav i anbudsdokumentet

Nettavisen har en kopi av det konfidensielle anbudsdokumentet som NFF og Norsk Toppfotball via Fotball Media, sendte ut til alle interessenter til TV-rettighetene, og som hadde søknadsfrist 30. november i 2015, og der står det:

«Mediepartnerne har ikke rett til å inkludere spill, omtale, visning eller annen form for eksponering av spill, bettingtjenester eller selskaper som tilbyr dette, heller ikke som sponsor eller annonsør o.l., i forbindelse med visning av kamper uansett Visningsplattform, i timen før avspark, i pausen og timen etter kampslutt. Dette gjelder også ved annen promotering og markedsføring av kampene. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, spill og konkurranser som innebærer innsats i form av penger eller mulighet for pengepremier ».

Teksten som Nettavisen har understreket kan tolkes som at rettighetshaveren ikke har adgang til å sende reklamer for internasjonale spillselskaper samtidig som de promoterer Eliteserien og Obos-ligaen, og at det ikke er lov å finansiere fotballrettighetene med utenlandske spillreklamer.

Likevel har Eurosport og Eurosport Norge den siste tiden sendt flere store bolker med reklamer for utenlandske spillselskaper i reklamepauser der de også har promotert Eliteserien og OBOS-ligaen. Ett ferskt eksempel er under landskampen mellom England og Litauen søndag ettermiddag. I reklamepausen ble TV-seerne eksponert for en reklameserie der det var direkte overgang fra utenlandske spillereklamer til promotering av Obos-ligaen.

Lotteritilsynet uvitende

Dette kan altså stride imot det som sto i anbudsdokumentet som NFF og Norsk Toppfotball sendte ut høsten 2015.

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet Atle Hamar var klar over begrensningene Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) la på Discovery i forbindelse med kampdagene - at kanalen ikke får sende utenlandske spillreklamer før, under og etter kampen. Men når Nettavisen spør om direktørens vurdering av reklameserien som gikk på Eurosport Norge i forbindelse med England-Litauen-kampen søndag, ble Hamar veldig overrasket.

Han var nemlig ikke klar over at det også lå en begrensing i anbudsdokumentet til Medieavtalen mot å sende utenlandske spillreklamer når Eliteserien og Obos-ligaen skal promoteres.

Hamar krever nå svar fra Norges fotballforbund om det faktum at Discovery promoterer norsk ligastart i samme reklamepauser som utenlandske spillreklamer blir sendt.

- I prinsippet gjelder norsk pengespillovgivning når det gjelder markedsføringsforbud for utenlandsk pengespillreklame. Når det gjelder NFFs avtale rundt dette så er den privatrettslig og vi som tilsyn har ikke snakket konkret med NFF om denne saken, men det har jeg tenkt å gjøre. Med en gang Nettavisen gjorde meg oppmerksom på dette prøvde jeg å få kontakt med NFF, men det har jeg ikke fått til ennå. Jeg må finne ut hva som ligger i dette, sier Hamar til Nettavisen.

REAGERER: Atle Hamar og Lottertilsynet.

- Jeg vil be om en dialog med NFF om hvordan disse medieavtalene fungerer i praksis når det gjelder å holde stien rein med å holde utenlandske pengespillselskap ute, sier han videre.

Fotball Media: - Umulig å kontrollere

Knut Kristvang, som er daglig leder for Fotball Media, sier dog følgende om begrensingene i avtalen:

- Begrensingen ligger i at de ikke kan ha utenlandsk bettingreklame i timen før, under og i én time etter kampen, sier han til Nettavisen.

- Hadde Eliteserie- eller Obos-promoen vært sponset av et utenlandsk bettingselskap så hadde ikke det vært i henhold til Medieavtalen. Når de velger å sende promoen er opp til stasjonen selv, det har vi ikke gått inn og regulert, sier Kristvang.

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball henviser til daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media når Nettavisen spør om hva Norsk Toppfotball mener om Eliteserie- og Obos-ligapromoteringen på Eurosport. Visegeneralsekretær og økonomidirektør Kai-Erik Arstad i Norges Fotballforbund (NFF) mener det ikke er noe hinder for Discovery å sende utenlandske spillreklamer i samme reklamepauser som de promoterer fotballen. Han henviser også til Kristvang om ytterligere spørsmål i tilknytning til Medieavtalen.

DAGLIG LEDER: Knut Kristvang uttaler seg på vegne av Norsk Toppfotball.

Knut Kristvang innrømmer at han ikke har sett reklamepausene som Nettavisen referer til. Han mener likevel at det hadde vært umulig å håndtere et forbud mot å koble internasjonale spillreklamer med promotering av Eliteserien og Obos-ligaen, og at det er viktig å skille mellom reklamepauser og promotering av programmer på Discovery-kanalene:

- Jeg har ikke sett reklamene du referer til, men det er antagelig i reklamebreaket at de har vist en Betsson-reklame, for eksempel, mens promoen er vist utenfor reklamebreaket, uten at det har noe å si i denne sammenhengen her. Vi har ikke satt noen begrensinger for hva som skal sendes før eller etter promoen. Hadde de hatt på en logo på halen av promoen og sagt at dette var i samarbeid med et utenlandsk bettingselskap, så hadde det ikke vært i henhold til Medieavtalen. Det er det som er ment med promoteksten du referer til, sier Kristvang til Nettavisen.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i SBS Discovery mener kanalen holder seg på riktig side av regelverket med denne type promotering.

- Vi forholder oss til de lover og regler som gjelder for spillreklame. I tillegg har vi påtatt oss en avtaleforpliktelse om ikke å vise reklame for utenlandske spillselskaper i perioden én time før kamp, under kamp, og én time etter kamp. Det samme gjelder for programmer som bruker vesentlige mengder stoff fra rettigheten, slik som oppsummeringsmagasinet fra hovedrunden, sier Espen Skoland til Nettavisen.

Fritt fram på La Manga

De fleste norske Eliteserie- og Obos-lagene har også i år forberedt seg til sesongstart på La Manga i Spania. Discovery har hatt rettighetene til disse oppgjørene også. I reklamepausene fra kampene har det blitt vist en mengde reklamer for utenlandske spillselskaper. I kampen mellom Lillestrøm og Brann på La Manga gikk man for eksempel over fra et intervju med Arne Erlandsen til reklame for Betsson via en Eurosport-vignett.

På spørsmål om La Manga-turneringen er omfattet av Medieavtalen, svarer Media- og IT-sjef Thomas Torjusen i Norsk Toppfotball at TV-sendingene fra La Manga ikke omfattes av Medieavtalen, men er en egen avtale som er inngått med Discovery i år. Det bekrefter også Knut Kristvang til Nettavisen.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Espen Skoland i SBS Discovery.

La Manga-turneringen er et samarbeid mellom NFF og Norsk Toppfotball. Det betyr at NFF og Norsk Toppfotball ikke har tatt forbehold om reklamer for utenlandske spillselskaper når de inngikk La Manga-avtalen.

I forbindelse med fotball-avtalen har Discovery inngått et redaksjonelt samarbeid med VG. Discovery har også TV-rettighetene til fotball-VM i Russland 2018 og OL fra 2018 til 2024. TV 2 har rettighetene til Norges landskamper etter VM i Russland 2018.

I tillegg til å selge fotballrettighetene til SBS Discovery leier NFF og NTF ut Ullevaal Media Center (UMC) til Discovery. Fotballprogrammene til Discovery sendes fra dette studioet.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!