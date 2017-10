Lovren om Lukaku: - Han stemplet meg med vilje

Liverpool-stopperen retter tøff skyts mot Manchetser Uniteds storscorer.

I møtet mellom Liverpool og Manchester United lørdag var det flere tøffe dueller mellom stopper Dejan Lovren og spissen Romelu Lukaku.

Spesielt én situasjon mellom de to ble heftig diskutert i etterkant av kampen mellom de to rivalene. I første omgang ble Lovren liggende nede etter en duell med Lukaku og kroaten holdt seg til ansiktet.

TV-bildene viste at Lukakus støvel traff ansiktet til Liverpool-spilleren i duellen, men dommer Martin Atkinson fikk ikke med seg episoden.

- Med vilje



Etter oppgjøret varslet det engelske fotballforbundet at de ville se nærmere på situasjonen, men mandag ble det klart at Manchester United-stjernen slipper straff. Lovren ble spurt om nettopp dette da han senere mandag kveld møtte pressen i forbindelse med Liverpools Champions League-møte med Maribor i Slovenia tirsdag kveld.

Og kroaten var klar i sin tale om den belgiske spissen.

- Jeg føler at han kunne flyttet seg unna og min ærlige vurdering er at han gjorde det med vilje, sier Lovren ifølge Liverpool Echo.

Liverpool-stopperen antyder at Lukakus oppførsel i den resterende delen av kampen antydet at spissen var «skyldig» i å stemple ham med vilje.

- Jeg så at han var nervøs resten av kampen, forteller Lovren.

- Hadde det vært en ulykke, kunne han i det minste sagt unnskyld.

- Ikke skuffet



Lovren sier likevel at han nå har lagt det hele bak seg.

- Jeg kan ikke si at jeg er skuffet over at FA ikke straffer ham for dette. Det er som det er. Vi må bare legge det bak oss, sier kroaten.

Oppgjøret på Anfield endte for øvrig uavgjort 0-0.

Det resultatet betyr at Liverpool står med 13 poeng etter åtte kamper i Premier League og ligger på en åttendeplass. United er fortsatt ubeseiret denne sesongen og står med 20 poeng på det åtte første kampene.

Manchester City topper tabellen, to poeng foran nettopp United.

