Lørdagens Premier League-rykter

Mye dreier seg om Cristiano Ronaldo (32) blant Europas mange ryktemakere ved inngangen til denne helga.

Spanske AS var blant dem som i går påsto at Ronaldo ønsker seg vekk fra Real Madrid og spansk fotball. Superstjernen skal ha sagt dette til agenten sin, Jorge Mendes, allerede for to måneder siden.

Ronaldos angivelige ønske om nye utfordringer ble kjent først etter beskyldingene om at portugiseren har betalt for lite i skatt til spanske myndigheter.

Som vanlig når det spekuleres i et brudd mellom Cristiano Ronaldo og Real Madrid, kobles storscoreren til gamleklubben Manchester United.

The Sun har tatt en prat med tidligere Real Madrid-president Ramon Calderón. Han tror Ronaldo helt klart kommer til å vurdere en retur til Old Trafford. Calderón tror også Ronaldo kommer til å koste United mer enn Paul Pogba, simpelthen fordi han mener portugiseren er en langt bedre spiller.

Ifølge den spanske avisa ABC har Cristiano Ronaldo aldri sagt til Real Madrid at han vil bort fra klubben.

Portugisiske Record skriver på sin side at Ronaldo ikke har noen intensjon om å reise tilbake til Spania etter at europamester Portugal har spilt Confederations Cup i Russland. Den turneringa starter i dag og varer til 2. juli.

Inter kommer angivelig til å kreve 45 millioner pund for å la Ivan Perisic (28) forlate klubben, hevder Manchester Evening News. Den kroatiske kantspilleren er blitt sterkt koblet til Manchester United, men de røde djevlene mener Perisic ikke er verdt mer enn 30 millioner pund.

Samme kilde mener Manchester City kommer til å gi manager Pep Guardiola hele 300 millioner pund å handle for i sommer. Men klubben nekter å betale 70 millioner pund for Southamptons Virgil van Dijk (25).

Antonio Conte skal ikke være særlig fornøyd med tingenes tilstand hos ligamester Chelsea om dagen.

Ifølge The Guardian kommer ikke Chelsea til å gi manageren mer kontroll over klubbens handlinger på overgangsmarkedet. Conte påstås å være frustrert over at man ennå ikke har fått på plass en spillerforsterkning i sommer.

Samtidig ser tidligere Manchester City-keeper Willy Caballero (35) noe overraskende ut til å bli sommerens første spiller som kommer inn i Chelsea-stallen. Det skriver i alle fall London Evening Standard.

Misnøye fra Conte eller ikke, Chelsea akter ikke å la italieneren forlate klubben.

Daily Mail hevder manageren kommer til å få rikelig med penger, faktisk opptil 250 millioner pund, til fire nye spillere. En av disse skal være Romelu Lukaku (23) fra Everton.

Daily Telegraph mener også at Antonio Conte får et romslig overgangsbudsjett i sommer. Avisa lanserer Evertons Ross Barkley (23) som et av de nye overgangsmålene på Stamford Bridge.

Den unge midtbanespilleren er sammen med klubbkollega Lukaku, Monacos Tiemoué Bakayoko (22), og Leicesters Riyad Mahrez (26) på ønskelista til Conte.

Lyon skal ha kommet langt i forhandlingene med Chelsea om å hente angriperen Bertrand Traoré (21) på lån. Burkinske Traoré var forrige sesong utleid til Ajax i Nederland.

Forsterkninger trengs kanskje i Lyon, ettersom stjernespissen Alexandre Lacazette (26) trolig forsvinner i sommer. Daily Telegraph mener å vite at Arsenal forbereder et bud på 50 millioner pund for spissen, noe som er 20 millioner pund mer enn de tilbød for samme mann i fjor sommer.

OMSVERMET MÅLSNIK: Alexandre Lacazette.

Liverpool og andre interesserte kan trolig glemme å hente Bayern Münchens Douglas Costa (26), dersom opplysningene til L'Equipe stemmer. Der hevdes det at brasilianeren er i ferd med å fullføre en overgang til Juventus for en sum som tilsvarer litt over 281 millioner kroner.

Hertfordshire Mercury er ikke den mest nevnte avisa i vår ryktespalte, men i dag bidrar lokalavisa fra utkanten av London med at Arsenal kommer til å gå for Milan-angriper M'Baye Niang (22).



Niang skal også være aktuell for Everton, selv om han ikke lyktes spesielt godt på utlån hos Premier League-konkurrenten Watford forrige sesong.

Swansea forsøker å selge flere av spissene sine, og er i forhandlinger med tyrkiske Galatasaray om en overgang for Bafetimbi Gomis (31), melder Wales Online. Franske Gomis var på utlån i Marseille forrige sesong.

En annen angriper Swansea vil kvitte seg med er rekordkjøpet Borja González (24), også kjent under kallenavnet Bastón. Et salg tilbake til spansk fotball og Málaga ser imidlertid ut til å gå i vasken fordi waliserne vil ha igjen mest mulig av de 15,5 millioner pundene de betalte for Borja for bare ti måneder siden.

Vi runder av denne lørdgens spalte med at den tidligere Arsenal- og Manchester United-stjernen Robin van Persie (33) er på vei bort fra Fenerbahce. Spissen forlater trolig storklubben i Istanbul til fordel for Feyenoord. Det hevder i alle fall kilder i hjemlandet Nederland.