Løses betent TV-strid før full oppvask i retten?

TV 2 og Fotball Media møtes i retten i Bergen om fire ukers tid. Blir det ikke enighet da, venter enn full rettsrunde.

Før påske stevnet Fotball Media (Fotball Media er eid av Norsk Toppfotball og NFF) TV 2 for bruken av levende bilder i programmet FotballXtra. Det sendes mens hoveddelen av Eliteserien-runden går på søndager.

– Det er et forberedende møte i Bergen tingrett i slutten av september, men selve saken er ikke berammet, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, til NTB.

– Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner. Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten. At vi nå er saksøkt endrer ikke på noe av dette, men vi håper selvsagt at tvisten kan løses uten at vi må igjennom en rettssak. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad, til NTB.

Innad i NFF defineres diskusjonsklimaet som «bra», og det er håp om en avklaring på det første møtet i september.

Dersom partene skulle komme til enighet da, slipper TV 2 og NFF en runde for åpen rett.

Discovery-gruppen skal ha betalt 2,4 milliarder kroner for TV-rettigheter i perioden 2017–2022.

Hardt

TV 2 sto ved påsketider hardt på at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten. Fotball Media og rettighetshaver Discovery mener kanalen tøyer regelverket altfor langt og reagerte meget skarpt.

Diskusjonen gikk høyt i april.

– Det er en utspekulert måte når de setter opp nyhetssendinger på Zebra tilknyttet FotballXtra og hevder bruk av nyhetsrett samtidig som eliteseriekampene pågår, sa Kristvang til NTB.

– Jeg ønsker en rettssak velkommen. Å stoppe nyhetssendinger er ambisiøst. Vi følger nyhetsretten slik den er ment å fungere, sa daværende nyhets- og sportsdirektør i TV 2 Jan Ove Årsæther til NTB.

