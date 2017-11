LSK-profil rammet av mystisk sykdom: - Gikk ned flere kilo

Aleksander Melgalvis (28) ble helt utkjørt av en liten tur på butikken.

Det er over en måned siden sist 28-åringen var på banen for Lillestrøm i Eliteserien. Natt til fredag for tre og en halv uke siden merket nemlig LSK-profilen at ikke alt var slik det skulle.

Feberen steg, men da han våknet dagen etter følte han seg noe bedre og spilte 60 minutter i en treningskamp mot Strømmen.

Men så ble det verre for Brumunddal-gutten.

- Etter den kampen og utover kvelden var jeg helt ferdig. Da var det ganske mange dager hvor jeg var helt utslått og ikke klarte å gjøre noe, uten å være helt tom, forteller Melgalvis til Nettavisen.

Utslitt av tur på butikken

Selv det å gjennomføre dagligdage ting tappet ham fullstendig for krefter.

- Det å gå på butikken gjorde at jeg var helt ferdig, og jeg hadde ikke matlyst. Jeg var sulten, men når jeg hadde laget ferdig maten, så fristet den ikke, akkurat, forklarer 28-åringen.

En konsekvens av manglende matlyst, er mistet mange kilo med muskler.

- Jeg har gått ned en del kilo. Vi fant først ut at det var streptokokker, og jeg fikk penicillin mot det, og det ble borte. Men jeg følte meg likevel dårlig, selv når jeg var ferdig med den kuren.

Lillestrøm-lege Bjørn Schultzen forteller at Melgalvis raste ned fire kilo i vekt.

- Men nå er han på vei opp igjen, så det er ingen dramatikk i det, sier Schultzen til Nettavisen.

- Det har vært frustrerende

Lillestrøm-spilleren har vært gjennom flere tester og tatt mange blodprøver, uten at legene har klart å stille noen endelig diagnose på hva som har feilet 28-åringen.

Det har frustrert Melgalvis.

- Jeg har vært sliten, ikke orket å gjøre så mye. Det har gått veldig tregt. Jeg har gradvis blitt bedre og bedre, men det har gått veldig sakte framover. Det har vært frustrerende. Den siste uka jeg vært litt på Åråsen, og jeg har fått tre økter innendørs. Jeg var med på fotballøkt på søndag, helt rolig og det jeg orket, sier han.

LSK-lege Schultzen skulle gjerne ha svart på hvorfor de ikke har klart å stille en diagnose på midtbanespillerens plager. Men han tror sykdommen er en kombinasjon av flere ting.

- Vi har ikke fått noe klart svar på slags infeksjon han har hatt. Det har sittet i luftveiene hans. Det kom i en fase hvor han var litt nedkjørt, og på grensen til å være overtrent, det er ikke så godt å si. Så spilte han en treningskamp med dette i kroppen, og da ble han klart verre, og immunforsvaret ble dårligere, sier han.

Han skyter inn at han tror kombinasjonen av et virus i kroppen og en veldig tøff treningsperiode, har utløst en større reaksjon enn det som er naturlig.

Begge to er tydelige på at det er viktig å være tålmodige i opptreningsperioden, og at Melgalvis tar ett skritt av gangen i veien tilbake til fotballbanen.

Vil rekke cupfinalen

3. desember kommer også høstens høydepunkt for Lillestrøm-spillerne, nemlig cupfinalen mot Sarpsborg 08.

Den gulroten er noe Melgalvis håper å få med seg.

- Jeg er redd for at det skal ryke, jeg vet ikke det for sikkert. Jeg vet at dette har satt meg tilbake ganske bra rent formmessig. Så det vil ta tid før jeg er tilbake i den formen jeg var i. Jeg har fremdeles litt over en måned fram til cupfinalen, så jeg håper det går knirkefritt fram til da, og at jeg får trent godt så jeg kan være aktuell for å starte de siste kampene, sier han.

Mandag kveld overvar Melgalvis Lillestrøms 4-0-seier hjemme mot Aalesund. Seieren betyr at kanarifuglene tok et langt skritt i retning av fornyet Eliteserie-kontrakt.

Melgalvis håper likevel han kan bidra til å sikre flere poeng for Lillestrøm, som har igjen tre seriekamper, utover høsten.

- Jeg vil vise at jeg kan bidra og kjempe om en startplass mot slutten av sesongen. Jeg vil gjerne starte cupfinalen.

