LSK-profilen om Belsvik: - Jeg skylder ham alt

I 2015 var Mats Haakenstad lei fotball. Søndag scoret han sitt første eliteseriemål.

VIKING STADION (Nettavisen): Mats Haakenstad (23) er sannsynligvis den eneste målscoreren i Eliteserien som har jobbet som både postbud og baker. Mannen som har spilt samtlige minutter for Lillestrøm i både serie og cup denne sesongen har uten tvil gått den harde veien opp til Norges øverste nivå.

- Jeg er glad jeg ikke ga opp den reisen, smiler Haakenstad når han forteller om historien sin til Nettavisen.

Mistet gleden i Sandefjord

La oss starte med sommeren 2014. Mats Haakenstad, som alltid har drømt å bli fotballspiller på høyest mulig nivå, har briljert for Fram Larvik i 2. divisjon. Han topper det som finnes av børser, noe som er uvanlig for en back. Så melder Sandefjord melder interessen sin. Endelig skal drømmen om Eliteserie bli oppfylt. Dette er sjansen han har ventet på.

Men allerede sommeren etter er han ferdig i Sandefjord. Etter et år med spill i uvante posisjoner, lite tillit og få muligheter, har Haakenstad rett og slett mistet hele gleden ved fotballen.

Derfor flytter han tilbake til Larvik for å kombinere fotballen med studiene. Han går ingeniørlinja på høgskolen, i tillegg til å ta økonomistudier på BI ved siden av.

Selv om Haakenstad alltid har hatt en drøm om å bli profesjonell fotballspiller har han vært realistisk. Som Fram-spiller tok han sommerjobber som både baker og postbud. Det er neppe mange andre Eliteserie-spillere som har det på CV-en sin.

Haakenstad visste at om drømmen om å etablere seg på Norges øverste nivå skulle realiseres, måtte han finne tilbake til gleden med fotballen.

Det klarte han. Mye takket være èn mann: Petter Belsvik.

GA GLEDEN TILBAKE: Petter Belsvik.

- Står i evig gjeld til ham

- Jeg hadde mistet piffen etter Sandefjord-oppholdet. Da kom Fram og Petter til meg, og var tydelige på at jeg ville få tillit der om jeg kom tilbake. Petter hadde klokketro på meg, forteller Haakenstad.

- Jeg fikk en sesong der med ham hvor jeg fikk gjøre som jeg ville, for å finne tilbake troen og gleden. Da smalt det plutselig. Så da står vi her nå, sier Haakenstad mens han skuler utover pressesonen på Viking stadion etter å ha scoret sitt første Eliteserie-mål i kampen som endte 2-2.

- Var du noen gang nær å gi fotballen helt opp?

- Nei, jeg visste alltid at jeg ville nå den drømmen der. Jeg måtte bare finne gleden igjen. Og den fant jeg fort hos Fram og Petter. Jeg skylder Petter mye. Jeg står i evig gjeld til ham for hvordan han tok meg tilbake og dyttet meg frem, sier han.

Etter å ha fått tilbake motivasjonen, gjorde Haakenstad en ny knallsesong for Fram Larvik i 2016. Før årets sesong kom Lillestrøm på banen, og Haakenstad fikk en ny mulighet til å vise seg frem i Eliteserien.

At han denne gangen skulle ta nivået så kjapt, og ha spilt samtlige minutter av både cup- og seriespill når vi skriver august, var på ingen måte gitt, selv om Haakenstad var selvsikker og visste at han ville mestre nivået når han først ble gitt muligheten. Så god har Haakenstad vært, at Lillestrøm nylig signerte ny kontrakt med ham, bare seks måneder etter at han signerte den opprinnelige 2-årskontrakten med klubben.

FANT GLEDEN VED FOTBALLEN: Mats Haakenstad trives i LSK. Her er han i duell med Vikings Samuel Adegbenro.

Erlandsens tillit nøkkelen til suksess

- Han har jo spilt alt, og det vitner om en enorm fysikk. Vi er veldig godt fornøyd med ham, på samme måte som vi er fornøyd med alle spillerne våre som har kommet fra lavere nivå. Så gjelder det bare å jobbe knallhardt hver dag for å bli enda bedre, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen, og understreker at Lillestrøm mot Viking startet med 5-6 spillere med historie fra lavere nivå.

- Hadde du forventet at Haakenstad skulle ta nivået så kjapt?

- Ja, vi forventer jo at alle våre spillere skal ta nivået, ellers går det jo til helvete, smiler Erlandsen på sedvanlig vis.

Erlandsen har med andre ord vært trygg på at Haakenstad skulle mestre overgangen fra 2. divisjon til Eliteserien, og gitt ham tillit hele veien. Det mener Haakenstad er nøkkelen til at det endte med fiasko i Sandefjord og suksess i Lillestrøm.

- Arne har hatt troen på meg siden jeg gikk inn døra hos Lillestrøm. Det har hjulpet mye på å utvikle meg fort, sier han.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få tak i Petter Belsvik, men Fram-treneren har tidligere sagt dette om Haakenstad til Østlands-Posten:

- Mats har en unik fysikk som gjør at han kan løpe fort, langt og lenge, en egenskap trenere gjerne ser etter. Han er blitt mye bedre til å utfordre både rom og spillere, samtidig som han er blitt mye bedre defensivt, spesielt innenfor egen 16-meter.

Belsvik understreker også at spillere som har vært i en klubb på høyere nivå uten å få særlig spilletid, ofte blir avskrevet av en del klubber. Det gjaldt altså ikke Lillestrøm - og det er nok Kanari-fansen godt fornøyde med i dag.