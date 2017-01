LSK-supporter klagde på dommeren - fikk julekort i retur

ANNONSE

Petter Wilhelm Olafsson er trofast Lillestrøm-supporter og tidligere leder av Kanari-Fansen. Han sitter på langsiden på Åråsen og har gjennom mange år opparbeidet seg et renomé som heftig kritiker av linjemenns avgjørelser.

Da klubben i hans hjerte kjempet for fornyet eliteseriekontrakt mot Molde i siste serierunde i fjor, så han sitt snitt til å klage på assistentdommer Hans Christian Stormoen.

Det Olafsson ikke hadde regnet med er at samme dommer skulle sende ham et personlig og håndskrevet julekort noen uker senere.

- Tusen takk for gode råd

Rett før jul fikk LSK-supporteren nemlig overrekt følgende hilsen fra Stormoen selv.

«Det er alltid hyggelig å komme på Åråsen som dommer. Der får man ofte god hjelp av publikum til å ta de riktige avgjørelsene. Søndag 6/11-2016 var intet unntak. Da avsluttet undertegnede sin karriere som assistentdommer med sin kamp nr. 203 i Tippeligaen. Jeg satte da spesielt pris på hjelpen jeg fikk fra en trofast LSK-supporter på felt H. Til deg må jeg bare få si: Tusen takk for gode råd! Mvh Hans Christian Stormoen».

Det hele har bakgrunn i at situasjonen ble fanget på TV 2, der kampen mellom LSK og Molde ble sendt.

Og det var faktisk en gammel LSK-helt som sto bak idéen om den uvanlige og humoristiske julehilsenen.

Wernis idé

Peter Werni, som spilte for Lillestrøm fra 1995 til 2005, er nemlig Olafssons faste makker på Åråsen, og begge har sesongkort sammen på felt H. Werni tok en skjermdump av situasjonen fra TV 2 og ville gjøre noe ekstra ut av det.

- Han kontaktet linjemannen og ordnet dette til meg i julegave, flirer Olafsson overfor Nettavisen.

Han husker situasjonen med assistentdommeren godt.

- Jeg sitter på felt H og er blitt beryktet for å melde litt på linjemannen. Underveis i den siste kampen mot Molde hadde jeg vært i kiosken og hentet kaffe, og på vei tilbake var det en offsideavgjørelse. Da roste jeg linjemannen på sarkastisk vis, og han snudde seg faktisk og gliste til meg. Da ble jeg glad, for det er fantastisk å få slike tilbakemeldinger. Og bare ved å gi meg den lille blikkontakten og en glis ble jeg helt avvæpnet. Da kom det ikke flere meldinger, forteller Olafsson.

JULEKORTET: Her er hilsenen Olafsson fikk av dommer Stormoen.

Han hyller dommeren for den originale hilsenen.

- Det er helt fantastisk. Jeg synes det er skrevet helt konge. Han gjør det på en humoristisk måte jeg synes er helt fantastisk, roser han.

- Husker du hva du sa til dommeren den gangen?

- Han hadde nettopp dømt offside til Molde, og jeg synes linjemenn generelt ligger et par-tre meter på etterskudd når det gjelder offside. Og i akkurat den situasjonen synes jeg han lå to meter på etterskudd. Da ropte jeg: «Sterk dømming, men du må komme deg opp i ringa, du ligger konsekvent tre meter på etterskudd». Det er bra han tok det pent!

- Hvordan var reaksjonen din da du fikk kortet?

- Det var under et fuktig lag rett før jul, så det ble noen tårer, jeg synes det var jævlig bra. Jeg ble utrolig overrasket, det var så kult gjort. Og det er bra gjort av Werni, det er han som får med seg alt når jeg går i svart på linjemannen, humrer Olafsson.

- Hører med til unntakene

Hans Christian Stormoen husker også situasjonen godt.

- Jeg tror jeg sa «takk for hjelpen» eller noe sånn, men han fikk et smil tilbake og en respons, og det er kanskje ikke helt vanlig, sier dommeren til Nettavisen.

TOK INITIATIV: Peter Werni.

Han mener det hadde vært helt feil å la en slik mulighet gå fra seg da Werni tok kontakt.

- Du har 11 sesonger bak deg som fotballdommer på toppnivå, pleier du ofte å gi tilbakemelding til supportere som står på sidelinjen og gir deg «råd»?

- Med litt over 200 kamper har det såklart kommet kommentarer tidligere. Det normale er at man ignorerer det. Men her var det en som sto rett ved siden av meg, og det var en naturlig setting der man hadde mulighet til å gi en respons. Det hører nok med til unntakene, sier Stormoen.

Dommeren, som nå gir seg på toppnivå for å prioritere familielivet som trebarnsfar og husbygging, forteller at Olafsson tok kontakt etter at kortet ble overlevert.

- Jeg fikk en hilsen fra han der han takket så mye for tilbakemelding og syntes det var veldig stas. Jeg sa at det bare skulle mangle og ønsket ham god jul. Engasjement som det der trenger vi bare mer av i norsk fotball, sier dommeren.

P.S: Olafsson kommer også i 2017 til å ha sesongkort på felt H på Åråsen. Assistentdommere, dere er herved advart.