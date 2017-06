SCORET TO: Luana scoret to ganger da Avaldsnes spilte 3-3 borte mot Røa i eliteserien for kvinner. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Luanas sene scoring sendte Avaldsnes på tabelltopp

To mål fra brasilianske Luana var med på å sende Avaldsnes til topps på tabellen i eliteserien for kvinner etter 3-3 borte mot Røa.