Luis Suarez scoret og så rødt i cupthriller

ANNONSE

BARCELONA - ATELTICO 1-1 (3-2 sammenlagt):

Barcelona er videre i den spanske cupen. Det ble klart tirsdag etter at katalanerne spilte uavgjort mot Atletico Madrid hjemme på Nou Camp.

Det ble et svært dramatisk oppgjør og tre spillere fikk rødt kort. Én av de som ble utvist var Barcelonas Luis Suarez, som nå går glipp av finalen.

- Jeg mener det ikke var en forseelse, en gang, og nå går jeg glipp av finalen på grunn av det. Jeg er irritert, sier Suarez i et Viasat-sendt intervju etter kampen.

Vertene hadde 2-1 å gå på fra det første møtet klubbene imellom og etter 43 minutter sørget Luis Suarez for å øke det forspranget ytterligere.

(se Luis Suarez få sitt andre gule kort)

I andre omgang satte den franske stjernen Antoine Griezmann ballen i mål for gjestene, men dommerne annullerte scoringen.

Skulle byttes - fikk rødt

TV-reprisen viste imidlertid at det var en feilaktig avgjørelse.

Rett i forkant av Griezmanns annullerte scoring hadde Barcelonas Sergi Roberto blitt utvist, rett før han skulle byttes ut med Aleix Vidal.

Sergi Roberto fikk sitt andre gule kort etter en takling på Filipe Luis.

- Jeg skal ikke si det for sikkert at han har blitt informert om at han skulle ut, men det er til å mistenke at han har registrert at Aleix Vidal står der. Kanskje har han fått beskjed i pausen om at du får ti-femten minutter, og så ofrer vi deg, sa Viasat-kommentator Petter Veland om situasjonen.

I det 69. minutt ble også gjestene fra Madrid redusert til ti mann. Yannick Ferreira Carrasco fikk sitt andre gule kort og måtte tusle i dusjen.

Mot slutten av kampen presset Atletico på for en scoring og fattet håp da de fikk straffe, men Kevin Gameiro skjøt over fra krittmerket.

Minutter senere skulle det likevel lykkes for Diego Simeones menn. Griezmann spilte fram til Gameiro og denne gangen traff spissen.

Ny spenning



Dermed ble det ny spenning i kampen de siste minuttene, men Barcelona holdt unna og kunne dermed juble for en plass i finalen av Copa del Rey.

På tampen av oppgjøret ble også målscorer Luis Suarez utvist, etter at han var oppe med en albue mot gjestenes Koke. Dermed fikk stjernen sitt andre gule kort og ble med det den tredje spilleren som så rødt.

Celta Vigo og Alaves gjør opp om den andre finaleplassen onsdag.

(se Luis Suarez score for Barcelona)