Lukaku ble helten for United

Manchester United-spissen scoret sitt sjette ligamål for sesongen.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED 0-1:

Romelu Lukaku sendte Manchester United i ledelsen mot Southampton i lørdagens Premier League-kamp mellom de to lagene og kunne juble for sin sjette ligascoring etter overgangen fra Everton i sommer.

Det ble kampens eneste mål og sikret gjestene tre poeng.

Til tross for at han jublet for scoringen etter 20 minutter, er det ikke sikkert Lukaku blir like glad når han får vite hva som foregikk på tribunen.

Underveis i kampen kunne man nemlig høre United-fansen synge den mye omtalte Lukaku-sangen, en sang som har ført til sterke reaksjoner fra antirasismeorganisasjoner, på grunn av enkelte karakteristikker i teksten.

United-fansen har derfor blitt bedt om å slutte å synge den nevnte sangen og Lukaku har selv vært ute og bedt supporterne om å la det være.

- Vi må stå sammen og legge dette bak oss, sa kraftspissen til Uniteds nettside nylig.

Ifølge Telegraph-journalist Sam Wallace skal United-supporterne ha kontret protestene mot å bruke sangen på følgende måte:

«Vi er United, vi synger det vi vil».

