Lukaku scoret og misset megasjanse - Real Madrid vant ny tittel

Det svingte godt i stormøtet mellom eropacupvinnerne.

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED 2-1:

Champions League-mester Real Madrid mistet helt grepet på kampen, men rodde i land seieren i UEFAs supercupfinale mot Manchester United.

To mål holdt til å vinne tittelen i en match som hadde rikelig med målsjanser i til begge klubber.

Både Romelu Lukaku og innbytter Marcus Rashford brente store muligheter i andre omgang. Rødtrøyene tok etter hvert over kampen i Makedonias hovedstad Skopje.

Casemiro og Isco sørget for at Real Madrid hadde en tomålsledelse tidlig i andre omgang. Sistnevntes scoring kom etter et mønsterangrep og veggspill med Gareth Bale, der United-forsvaret ble fullstendig utspilt.

Lukaku sto for reduseringen, men spissen bommet også på en gigantsjanse før det.

Real Madrid-keeper Keylor Navas imponerte ikke da han slo en heading fra Paul Pogba rett ut igjen i feltet. Manchester Uniteds sommerkjøp til 790 millioner kroner så ut til smelle til på returen med leggen, snarere enn å sørge for en mer kontrollert variant. Ballen suste utenfor det nesten åpne målet.

- Nærmest ferdigscora



- Lukaku, det er jo de sjansene der du er kjøpt inn for å sette! Den skal du være mer kontrollert på, konstaterte sidekommentator Vidar Davidsen på Viasat.

- Reduseringen burde kommet. Den var nærmest ferdigscora for Lukaku, tilføyde han etterpå.

I 34 vamegrader var det det Spanias mesterlag som var best fram til Manchester United reduserte til 2-1 etter en drøy time. Blant annet ved hjelp av krigeren Marouane Fellaini koblet José Morinhos utvalgte deretter et litt uventet grep på begivenhtene.

Noen minutter etter Lukaku-bommen dundret Gareth Bale en ball i overliggeren, før Karim Benzema var centimetere fra å sette inn 3-0 på et innlegg fra høyre. Franskmannen klarte ikke å få fotarbeidet helt til å stemme og Victor Lindelöf fikk klarert.

Så fikk Romelu Lukaku revansjen sin på en ny svak retur fra Keylor Navas. Belgieren fikk ballen rett i føttene da Nemanja Matic først fyrte løs en hard, men ikke altfor velplassert avslutning.

Fra kort hold hadde Uniteds spydspiss ingen problemer denne gangen. Og reduseringen ga den engelske klubben ny energi. Fra Real Madrid-dominans tok de røde djelvlene over initiatviet.

Sju minutter ble lagt til etter en hodeskade på Fellaini, men uten at laget fra Manchester fikk kjempet inn flere scoringer.

TITELGROSSIST: Real Madrid kunne juble for enda et trofé etter en underholdende duell mot Manchester United.

Lissepasning



En millimeterpresis bakromsball fra Luka Modric var prestasjonen framfor alle bak kampens første mål. Scoringa sto Casemiro for etter halvspilt førsteomgang, fra en mistenkt offisdeposisjon.

TV-reprisene ga i alle fall inntrykk av at Real Madrid var noe heldig som fikk målet godkjent.

Viasats studioekpert Petter Veland fokuserte på plasseringa til assistentdommeren da Modric sendte den presise pasninga over United-forsvaret.

- Casemiro er langt inne. Sannsynligvis akkurat nok til at det hadde vært riktig å blåse offside. Dommeren står ikke helt riktig plassert. For hans del kan det se ut som Smalling er innenfor. Den er diskutabel, men ingen stor feil, sa Veland da lagene satt i gaderobene halvveis.

Nemanja Matic fikk ny tillit på Manchester Uniteds sentrale midtbane etter å ha levert en god debut mot Sampdoria forrige uke. Starten av supercupfinalen var ikke like sterk, verken for Matic eller backen Matteo Darmian.

Begge tapte dueller i eget felt og tillot to kjempesjanser for Real Madrid. Først feilberegnet Matic da Gareth Bale fikk beinet på ballen bare tre-fire meter fra målstreken. Heldigvis for Manchester United forsvant forsøket utenfor stengene.

Det gjorde ikke headingen til Casemiro etter et drøyt kvarter. Brasilaneren kom seg enkelt fra fra Darmian og stupte mot hjørnesparket til Toni Kroos. David de Gea var utspilt, men ballen traff tverrliggeren.