Lukaku-show da United herjet i Champions League: - Han er et monster

Romelu Lukaku (24) har så langt vist seg som et knallkjøp av United. Onsdag gjorde han som han ville med tafatte russere.

CSKA MOSKVA - MAN. UTD 1-4:

På det som ble en meget gledelig kveld for belgieren scoret han to mål da Manchester United vant fullt fortjent 4-1 mot CSKA Moskva.

I den tøffe bortekampen var rødtrøyene flere hakk for store for russerne, og nå har José Mourinho fått en drømmestart på Champions League-gruppespillet.

Etter to kamper står United med seks av seks poeng og full pott, og er dermed på vei mot avansement.

Mye av æren skal sommerens spisskjøp ha. Lukaku er ikke bare delt toppscorer i Premier League, han viser også at han evner å avgjøre kamper i Champions League.

United betalte Everton angivelig over 800 millioner kroner for spissens tjenester, og han har allerede begynt nedbetalingen.

- Jeg vil bare vinne trofeer. Vi spiller bra, men vi må forbedre oss, sier tomålsscoreren etter kampen.

24-åringen har nå scoret tre mål på Uniteds to Champions League-kamper og imponerer uke etter uke for sin nye klubb.

Tidligere United-profil Rio Ferdinand er full av beundring for Lukaku. Den gamle stjernestopperen har selv spilt mot mange gode spisser, og bruker et ord som «monster» når han skal beskrive spissen.

Wow.... @ManUtd on a roll in Moscow!!!! Big ROM is a beast...!!!!! @ChampionsLeague