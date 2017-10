Lundby gir seg som FIFA-dommer

Den norske fotballdommeren Martin Lundby vil ikke lenger dømme internasjonale kamper.

Nordmannen ble i desember 2015 oppnevnt som ny norsk FIFA-dommer av dommersjef Terje Hauge.

De siste årene har han blant annet dømt flere kvalifiseringskamper til Europa League, men har nå bestemt seg for å trekke seg som internasjonal dommer.

Det bekrefter han til Nettavisen.

- Jeg har valgt å trappe ned som internasjonal dommer, da jeg ønsker å prioritere familie og jobb. Det kommer heldigvis unge dommertalenter bak meg som har en spennende fremtid foran seg internasjonalt, forteller Lundby til Nettavisen.

Den norske dommeren har imidlertid intensjon om å fortsette med dømmingen i Norge hvor han til vanlig er å se på banen i Eliteserien.

- Når det kommer til nasjonal dømming, så har jeg en god og tett dialog med Terje Hauge. Jeg ønsker selvsagt fortsatt å være en del av det veldig gode dommermiljøet i Norge som Hauge har tilrettelagt for de siste årene, forklarer Lundby.

Hauge: - Det er beklagelig



Dommersjef i NFF, Terje Hauge, bekrefter også at Lundby har takket nei til å fortsette sitt engasjement som internasjonal dommer.

- Vi innstiller FIFA-dommere en gang i året. Da har vi prosesser fra sommeren og frem til vi skal innstille dommere 1. oktober. Vi har en prosess med de som er FIFA-dommere hvor vi hører hva som er status både faglig, på banen, prestasjonsmessig, internasjonalt og med jobb og familie. Det er mange gode prosesser, forklarer Hauge.

Det var i løpet av denne prosessen at Lundby gjorde det klart for den norske dommersjefen at han ikke ønsker å fortsette med internasjonal dømming.

- Dessverre så har Martin takket nei til reoppnevnelse. Det er veldig beklagelig. Han er en spennende dommertype. Han har masse gode egenskaper både på og utenfor banen, sier Hauge.

Dommersjefen skulle gjerne sett at Lundby fortsatte som internasjonal dommer, men legger til at de har full respekt for hans avgjørelse.

- Dette er noe vi må ta med i regningen vår at kan skje. Det har skjedd før og det kommer til å skje igjen. Martin har tatt dette valget nå, forteller Hauge.

Han legger til at NFF vil legge til rette for at Lundby kan fortsette å dømme nasjonalt – noe som vil innebære blant annet dømming i Eliteserien.

FIFA bekrefter i desember

NFF er nå i en prosess hvor de skal velge ut den de mener bør erstatte Lundby som FIFA-dommer, men Hauge vil ikke gå ut med hvem det blir.

- De vi innstiller har ikke fått bekreftet det selv ennå. Derfor blir det veldig feil av meg å uttale hvem det blir og hvilke egenskaper og kvaliteter de har. Vi offentliggjør ikke hvem vi har innstilt, men i begynnelsen av desember går vi ut med hvem som har blitt oppnevnt av FIFA som FIFA-dommere, forklarer Hauge.

Det er imidlertid ingen garanti at FIFA vil benytte seg av Lundbys erstatter.

- Normalt vil de vi har innstilt bli FIFA-dommere, men dette vet vi ikke før det er bekreftet av FIFA i begynnelsen av desember, sier dommersjefen.

Fornøyd med dommerstanden

Derfor gjenstår det å se om FIFA mener dommerne NFF innstiller holder det nødvendige nivået. Hauge er riktignok tydelig på at han er fornøyd med kvaliteten på dagens dommerstand og viser til at gjennomsnittskarakteren som blir satt av veilederne på kamper aldri har vært bedre under hans tid som dommersjef.

- Det betyr at det er god konkurranse i gruppen vår. De beste dommerne våre, det vil si de mest erfarne, de er på tærne og tar ikke plassen sin som en selvfølge. De unge dommerne jobber hardt for å bli værende der, forteller Hauge.

- Vi har mange spennende dommertyper. Alle som er i Eliteserien vet at de må jobbe hardt for å bli værende der, sier dommersjefen.

