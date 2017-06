Lunov reagerer på profiljaget i Norge: - Hvor gode er de, egentlig?

ANNONSE

OSLO (Moderne / Nettavisen): I denne ukens utgave av podcasten Toppfotball er Håkon Lunov gjest. Han jobber med spillerutvikling i Strømsgodset og har tidligere vært i klubber som Everton og Celtic.

Tema for ukens podcasten er talentutvikling i norsk fotball og den mye omtalte akademiklassifiseringen innført av Norsk Toppfotball (NTF).

- Ingen mål er oppnådd

Akademiklassifiseringen er kort fortalt at NTF har vedtatt å bruke mye penger på en ny spillerutviklingsmodell. Pengene skal hentes fra TV-avtalen og gå til en mer målrettet utvikling av unge fotballspillere.

Klubben vil kunne «score poeng» i klassifiseringen ved å oppnå ulike krav og den siste tiden har det vært mye diskutert at klubbene blant annet vil bli belønnet for å hente spillere fra andre klubber, i svært ung alder.

En rekke av punktene i klassifiseringen blir debbatert i podcasten.

Lunov sier han er positiv til det nye systemet og sier i podcasten at det virkelig er på tide med et oppgjør med det som har blitt gjort tidligere.

- Det som er spennende, er at noen tar et oppgjør og sier at ting ikke er godt nok. Vi er nødt til å ta et løft, et felles løft. Forbundet har jo sine mål, men det har vært de samme målene i, jeg vet ikke hvor mange år, og på herresiden er ingen av de målene oppnådd. Akkurat det har aldri blitt snakket om. Men nå er det noen som har begynt å løfte det opp, sier han.

- Hvor begynner vi? Hva gjør vi nå? Skal vi ha de samme målene og ta et oppgjør med det vi har gjort, eller dempe målene, spør Lunov.

- Hvor gode er de?



Lunov trekker fram at mangel på god spillerutvikling har ført til et rop etter profiler de siste årene, og at spillere som fortsatt er langt unna å kunne hevde seg på internasjonalt nivå, blir løftet fram som stjerner.

- I forhold til profiler, og nå skal jeg ta på meg en litt tøff hatt her. Jeg har vært ute og jobbet med mange store stjerner og spør meg: Hvor gode er disse spillerne som blir løftet fram i norsk fotball, disse unge tierne? Hvor gode er de egentlig? Det er et viktig spørsmål å stille, mener Lunov.

- De blir nok hypet fram av en mangel på profiler. Vi hypet opp en gutt som Martin Samuelsen, som satt på benken i Blackburn og Peterborough, det er det vi har å ta tak i. I stedet for å diskutere fotball, ting vi ikke gjør godt nok og hvordan vi skal jobbe, så må vi ha en profil. Han her hadde en god kamp, og han her hadde en god dribling. da er han en stjerne.

Lunov har som nevnt jobbet med spillerutvikling i engelske Everton, en klubb som er kjent for å få fram unge spillere fra egne rekker.

GJEST: Spillerutvikler i Strømgodset, Håkon Lunov.

- Må se et større bilde



Han mener at norske klubber generelt er flinke til å se på hva som gjøres bra i utlandet, men synes denne kunnskapen blir brukt for dårlig.

- Vi må gjøre det vi gjør enda bedre, og sette standardene og referansene i forhold til det vi vet. Det som er bra med norsk fotball, og sånn vi nordmenn er, er at vi vet ganske mye og diskuterer ganske mye oss imellom, og har muligheten til å reise ut, for vi er ganske ålreite folk.

- Vi er heller ingen trussel for klubber i utlandet. Når Ola Nordmann kommer dit og spør om å få vite litt om hvordan de driver, får vi som regel vite det. Da får vi ganske mye informasjon, men vi er ikke i nærheten av å bruke den informasjonen. Det føler jeg klassifiseringen setter i system-

- Som utviklingsleder i Strømsgodset prøver jeg å sette en standard for de tingene jeg har erfart og mine referanser. Så får vi klassifiseringen inn hos oss og da får vi et oppgjør midt i trynet på at dette gjør dere ikke bra nok, og dette gjør dere ikke bra nok. Det synes jeg er kult, sier han.

Han mener norsk fotball må være åpen for å gå nye veier på området.

- Jeg sitter jo på min tue og tenker at jeg jobber i Godset, vi har referanser og vet hva som skal til, vi har gjort dette før. Men hvis noen i norsk fotball sitter og mener at dette er bra og at dette er godt nok, må vi se et større bilde. Ellers så kan vi bare lukke døren, kun fokusere på Eliteserien og glemme europacupen. Da kan vi starte vår egen Champions League.

Hør hele samtalen med Håkon Lunov om akademiklassifiseringen og talentutvikling i norsk fotball i ukens episode av Toppfotball.

